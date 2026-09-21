A través de un comunicado Rivera compartió los detalles sobre la modificación de sus fechas en América Latina./especial

El intérprete compartió a través de redes sociales que por el reposo que tienen que tener esta obligado a postergar sus presentaciones en Colombia, Guatemala y El Salvador

El compositor mexicano anunció a través de un post de Instagram que deberá mantener reposo por salud después de tener varios problemas con sus cuerdas vocales. Por lo tanto Rivera, detuvo los conciertos programados para las próximas semanas como parte de su Viva México Tour, de los cuales presentaciones en Bogotá, Medellín, Guatemala y El Salvador no se darán en las fechas establecidas.

¿Qué le pasó a Carlos Rivera?

Por medio de un comunicado en sus canales oficiales, el cantante compartió la información sobre la modificación de las fechas del tour en América Latina. Carlos Rivera padece de una lesión en las cuerdas vocales, situación que estuvo trabajando desde semanas posteriores; no obstante, el médico le recomendó guardar reposo absoluto durante al menos un mes para evitar un daño más grave y obtener una recuperación lo antes posible.

El artista también aprovechó el mensaje para agradecer el apoyo y la comprensión de sus fanáticos frente al cambio de fechas. Según el diagnóstico, el la situación médica será positiva siempre y cuando cumpla al pie de la letra con el tiempo de descanso indicado.

el intérprete de “Solo tú” tuvo que posponer los conciertos programados./especial

Reprogramación de conciertos de Carlos Rivera

De no presentar complicaciones después ni en su recuperación, el cantante tiene planeado regresar a los escenarios el próximo 23 de octubre en el Palenque de Tlaxcala. Sus siguientes fechas confirmadas quedan de la siguiente manera:

Palenque de Tlaxcala, Tlaxcala: 23 de octubre Coliseo Rumiñahui, Quito (Ecuador): 5 de noviembre Medio Estadio Alberto Spencer, Guayaquil (Ecuador): 7 de noviembre Estadio Nacional, San José (Costa Rica): 14 de noviembre Arena Monterrey, Monterrey (Nuevo León): 28 de noviembre

El artista aprovechó el mensaje para agradecer el apoyo y la comprensión de sus fanáticos ante el cambio en la agenda./I:@carlosrivera

¿Qué pasará con los conciertos cancelados en los otros países?