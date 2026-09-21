El compositor mexicano anunció a través de un post de Instagram que deberá mantener reposo por salud después de tener varios problemas con sus cuerdas vocales. Por lo tanto Rivera, detuvo los conciertos programados para las próximas semanas como parte de su Viva México Tour, de los cuales  presentaciones en Bogotá, Medellín, Guatemala y El Salvador no se darán en las fechas establecidas.

¿Qué le pasó a Carlos Rivera?

Por medio de un comunicado en sus canales oficiales, el cantante compartió la información sobre la modificación de las fechas del tour en América Latina. Carlos Rivera padece de una lesión en las cuerdas vocales, situación que estuvo trabajando desde semanas posteriores; no obstante, el médico le recomendó guardar reposo absoluto durante al menos un mes para evitar un daño más grave y obtener una recuperación lo antes posible.

El artista también aprovechó el mensaje para agradecer el apoyo y la comprensión de sus fanáticos frente al cambio de fechas. Según el diagnóstico, el la situación médica será positiva siempre y cuando cumpla al pie de la letra con el tiempo de descanso indicado.

el intérprete de “Solo tú” tuvo que posponer los conciertos programados./especial

Reprogramación de conciertos de  Carlos Rivera

De no presentar complicaciones después ni en su recuperación, el cantante tiene planeado regresar a los escenarios el próximo 23 de octubre en el Palenque de Tlaxcala. Sus siguientes fechas confirmadas quedan de la siguiente manera:

Palenque de Tlaxcala, Tlaxcala: 23 de octubre

Coliseo Rumiñahui, Quito (Ecuador): 5 de noviembre

Medio Estadio Alberto Spencer, Guayaquil (Ecuador): 7 de noviembre

Estadio Nacional, San José (Costa Rica): 14 de noviembre

Arena Monterrey, Monterrey (Nuevo León): 28 de noviembre

El artista aprovechó el mensaje para agradecer el apoyo y la comprensión de sus fanáticos ante el cambio en la agenda./I:@carlosrivera

¿Qué pasará con los conciertos cancelados en los otros países?

Respecto a las presentaciones en Sudamérica y Centroamérica que no se llevarán a cabo en las fechas previstas, la producción informó que los eventos serán reprogramados hasta nuevo aviso. Las fechas que quedaron suspendidas temporalmente son:

Movistar Arena, Bogotá (Colombia): 2 de octubre

Teatro Universitario de Medellín, Medellín (Colombia): 3 de octubre

Forum Majadas, Ciudad de Guatemala (Guatemala): 9 de octubre

Gimnasio Nacional, San Salvador (El Salvador): 10 de octubre