El actor y director planea tomarse un descanso profesional en 2027, después de cerrar varios proyectos y tras reconocer el desgaste físico que le dejó su temporada de premios

Michael B. Jordan anunció una pausa temporal de su carrera cinematográfica para 2027, después de completar los proyectos que actualmente tiene en marcha. El actor de 39 años habló sobre sus planes en una entrevista con Vogue, donde también recordó el desgaste físico que experimentó después de ganar el Oscar a Mejor Actor por su doble interpretación en Sinners, película dirigida por Ryan Coogler.

La pausa llegará después de uno de los periodos más intensos de su trayectoria. Jordan interpretó a los hermanos gemelos Smoke y Stack en Sinners, una producción de Warner Bros. que superó los 370 millones de dólares en taquilla mundial. El reconocimiento de la Academia representó la culminación de una temporada de trabajo que, según relató el propio actor, tuvo consecuencias físicas importantes.

Jordan protagoniza y dirige la nueva versión de The Thomas Crown Affair./especial

¿Por qué Michael B. Jordan quiere alejarse temporalmente del cine?

Después de recibir el Oscar durante la 98ª edición de los Premios de la Academia, Jordan experimentó un colapso físico que lo obligó a recuperarse durante varios días. El actor contó a Vogue que permaneció cuatro días recibiendo suero intravenoso mientras sus amigos celebraban en la habitación del hotel.

El episodio ocurrió después de meses de rodajes, promoción y actividades relacionadas con la temporada de premios. Jordan reconoció que había permanecido en constante movimiento y que ahora necesita tiempo para procesar lo ocurrido y reflexionar sobre la siguiente etapa de su carrera.

Por ello, su intención es tomarse libre buena parte de 2027. El actor explicó que planea hacer una pausa una vez que termine sus compromisos actuales, por lo que el anuncio no representa un retiro definitivo de Hollywood. Antes deberá concluir varios proyectos en los que participa como actor, productor y director.

Adria Arjona forman parte del elenco de la nueva película./I:@adriaarjona

Michael B. Jordan todavía tiene varios proyectos pendientes

Uno de sus principales trabajos actuales es una nueva versión de The Thomas Crown Affair, película en la que asumió las funciones de director, productor y protagonista. El proyecto cuenta también con la participación de Kenneth Branagh y Adria Arjona y busca presentar una nueva interpretación de la historia que tuvo versiones anteriores protagonizadas por Steve McQueen y Pierce Brosnan.

Jordan explicó que quiso alejarse de la imagen del multimillonario excéntrico que aparece en las versiones anteriores. Para esta adaptación, planteó una aproximación diferente al personaje y señaló que considera necesario actualizar la historia para el público actual.

Su trabajo como director también ha recibido comentarios positivos de compañeros de reparto. Kenneth Branagh destacó su manera de trabajar y describió una combinación entre seriedad, energía y una forma física de abordar la dirección de actores. Ben Affleck, amigo y mentor de Jordan desde su etapa relacionada con Creed, también ha hablado sobre su versatilidad frente a la cámara.

Antes de su pausa, Michael B. Jordan todavía trabajará en Miami Vice y Delphi./Getty Images

Antes de comenzar su pausa, Jordan todavía tiene otros compromisos. Entre ellos está el rodaje de una nueva versión de Miami Vice, que comenzará en otoño y contará con Austin Butler, además de Delphi, una serie derivada del universo del boxeo que estará ambientada en un gimnasio de entrenamiento.

La carrera de Jordan también está marcada por su colaboración con Ryan Coogler, con quien trabajó por primera vez en Fruitvale Station en 2013. La dupla continuó con proyectos como Black Panther y posteriormente Sinners, película que llevó al actor a conseguir el Oscar.