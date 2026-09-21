La mujer de 37 años fue localizada junto a su vehículo en un barranco de la carretera Ensenada-Tijuana; la Fiscalía de Baja California investiga qué ocurrió

La activista Marlén Vázquez Saavedra, de 37 años, fue localizada sin vida en un barranco de la carretera libre Ensenada-Tijuana, en Baja California, después de que fuera reportada como desaparecida. La mujer había sido vista por última vez el jueves 17 de septiembre, cuando salió de su domicilio en la colonia Moderna a bordo de un Mazda 3 gris. Tras el reporte, autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en distintos puntos del municipio de Ensenada.

Vázquez Saavedra era conocida en la región por su trabajo como promotora y protectora de la vegetación nativa de Baja California. Además de su labor en favor del medio ambiente, se desempeñaba como deportista y asesora inmobiliaria en la zona del Valle de Guadalupe. Su desaparición movilizó a familiares, allegados y autoridades, quienes difundieron una ficha para solicitar información que permitiera localizarla.

La activista fue encontrada junto a su Mazda 3 gris en un barranco/especial

¿Dónde encontraron a Marlén Vázquez Saavedra?

El operativo de búsqueda contó con la participación de elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE). Durante las acciones, las autoridades localizaron el vehículo que correspondía a la ficha de búsqueda en un tramo de la carretera libre Ensenada-Tijuana.

El automóvil se encontraba en un barranco ubicado a la altura del kilómetro 3.6 de la carretera, entre Cíbolas del Mar y el Puente de San Miguel. En el mismo sitio fue localizada una persona sin signos vitales, quien posteriormente fue identificada como Marlén Vázquez Saavedra. El hallazgo ocurrió alrededor de las 17:00 horas del viernes 18 de septiembre, según los reportes citados en la información sobre el caso.

Después de localizar el vehículo y el cuerpo, el lugar quedó bajo resguardo policial. Las autoridades notificaron a la instancia investigadora para realizar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El vehículo fue localizado en el kilómetro 3.6 de la carretera libre Ensenada-Tijuana./Kevin González / Border Zoom

¿Qué se sabe de la desaparición de Marlén Vázquez?

La Fiscalía General del Estado de Baja California emitió una ficha de búsqueda el 17 de septiembre, luego de que se reportara la desaparición de Vázquez Saavedra. El documento señalaba que había salido de su domicilio en la colonia Moderna a bordo de un Mazda 3 gris modelo 2016, con placas ALL3761.

La ficha describía a Marlén con una estatura aproximada de 1.65 metros, alrededor de 90 kilogramos y complexión regular. También señalaba que tenía tez morena, cabello largo negro, ojos café oscuro y cejas arqueadas. Como seña particular, se mencionó una cicatriz de aproximadamente 10 centímetros en la clavícula izquierda, derivada de una cirugía previa.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón negro, camisa blanca y sandalias. Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información relacionada con su paradero y habilitaron los números de emergencia 9-1-1 y 089, además de una línea directa de la Fiscalía.

La Fiscalía de Baja California investiga la causa y mecánica de la muerte de la activista./Kevin González / Border Zoom

La Fiscalía investiga la causa de muerte

Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado asumió la investigación para esclarecer qué ocurrió en el tramo carretero donde fue localizado el vehículo. Hasta ahora, la información disponible no establece si la caída al barranco fue accidental ni señala alguna otra causa como responsable de la muerte.

Los dictámenes médico-legales y la autopsia realizada por las autoridades forenses serán fundamentales para determinar la causa de muerte y establecer la mecánica de los acontecimientos. Las diligencias continúan para reunir los elementos necesarios y esclarecer las circunstancias del caso.