Las autoridades alertan sobre envíos masivos de textos falsos que buscan engañar a derechohabientes para robar sus datos personales y el cobro de su apoyo

La Secretaría de Bienestar ha emitido una alerta para quienes reciben la Pensión Bienestar y otros programas sociales, luego de detectar mensajes que aparentan provenir de la dependencia. Los textos pueden utilizar nombres, logotipos o imágenes institucionales para generar confianza y solicitar información a los beneficiarios.

Autoridades piden comprobar a todos los derechohabientes la seguridad de los mensajes que reciben tras fraude en dispositivos móviles / Pensiones Bienestar

Ante esto, diversos usuarios han reportado la recepción de notificaciones sobre supuestos bloqueos de cuenta, cobros retenidos o solicitudes para actualizar datos personales a cambio de mantener el recurso económico.

¿Cómo identificar el mensaje falso?

La dependencia aclaró que no envía mensajes ni contacta a derechohabientes para dar seguimiento a trámites de las Pensiones y Programas para el Bienestar. Por ello, cualquier texto que solicite responder, ingresar a un enlace o proporcionar información para conservar un apoyo debe ser considerado una señal de alerta.

La Secretaría de Bienestar alertó sobre mensajes falsos dirigidos a beneficiarios / Programas para el Bienestar

Entre los datos que nunca deben compartirse mediante este tipo de mensajes están información personal, datos bancarios, el NIP y códigos de seguridad. La Secretaría de Bienestar también ha advertido anteriormente que sus trámites son gratuitos y que no solicita pagos, depósitos ni intermediarios para entregar los apoyos.

La advertencia llega mientras continúa el calendario de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026. Los depósitos comenzaron el 1 de septiembre y se realizan de manera escalonada según la letra inicial del primer apellido, hasta el viernes 25 de septiembre.

¿Qué hacer si recibes un mensaje con fraude?

Ante un mensaje sospechoso, la recomendación es no responder ni proporcionar información privada. Tampoco se debe compartir el NIP o códigos recibidos por SMS, ya que pueden estar relacionados con el acceso a cuentas o servicios financieros. La información de cualquier trámite debe confirmarse directamente en los canales institucionales.

Beneficiarios deben evitar compartir datos bancarios o información personal /Especial