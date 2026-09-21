El cantante a través de un live culpo a Paola Rojas, por la filtración de una foto íntima de su exesposo

La periodista recientemente se pronunció ante las declaraciones que Aleks Syntek emitió en contra de ella durante una transmisión en vivo por Instagram. Rojas señaló en el noticiero matutino De Pisa y corre, que los comentarios por el intérprete sobre ella y su expareja, Luis Roberto Alves 'Zague', estuvieron fuera de lugar, pues ella personalmente no tiene nada que ver con la polémica que atraviesa actualmente por el concierto que ofreció el 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juarez.

El intérprete de 'Duele el amor' realizó una transmisión en vivo en redes sociales./captura de pantalla

¿Cuál fue el mensaje de Paola Rojas hacia Aleks Syntek?

La comunicadora tomó un espacio en el programa, casi al terminar la transmisión en vivo del noticiero , para responder a las acusaciones de Aleks Syntek contra ella y su exesposo.

"Lamento mucho que haya decidido hacer lo que está haciendo con su carrera y su comunicación. Siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y por eso lamento lo que está pasando por él", compartió este lunes 21 de septiembre.

Rojas también lamentó la situación por la que pasa Syntek, aunque no defendió las afirmaciones que lanzó sobre el escándalo que vivió con Zague cuando eran pareja y que concluyó con su separación.

"Lo lamento también porque sé que tiene familia, yo también tengo familia y precisamente por eso le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta y que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia", dijo como mensaje para el cantante. Finalmente, la conductora de televisión emitió un firme mensaje al cantante: "Conmigo no te metas, Aleks, porque yo siempre te he respetado, así que sigamos así por favor".

La respuesta de la periodista fue retomada por el programa Sale el Sol, donde los conductores respaldaron y criticaron al artista por compartir un escándalo que no tiene nada que ver con él o su carrera.

Las declaraciones de la periodista fueron retomadas por los conductores del programa Sale el Sol./especial

Lo que dijo Aleks Syntek sobre Paola Rojas y Zague

El cantante mexicano por medio de una transmisión en vivo en redes sociales, respondió a las críticas y señalamientos que surgieron en contra de él luego de un comportamiento agresivo con sus fans y por sus declaraciones sobre diversos temas que hizo en un show por las Fiestas Patrias.

En dicha transmisión en vivo se comparó, Syntek se comparó con personajes históricos y artistas que fueron duramente criticados en su época, como Jesús o Copérnico. Entre los nombres que fueron mencionados salió a relucir el conductor deportivo Zague y la periodista Paola Rojas. El cantautor hizo referencia sobre el escándalo que los famosos vivieron en 2018, cuando se filtró una foto íntima del exfutbolista, momento que no solo destapó una presunta infidelidad del atleta, también dio pie a su divorcio.