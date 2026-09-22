Trump estrena “Trump TV” en medio de disputa con medios de Estados Unidos

La Casa Blanca puso en marcha una transmisión digital disponible las 24 horas, con discursos, anuncios y videos relacionados con Donald Trump y su administración, mientras continúa el conflicto con algunos medios estadounidenses

La Casa Blanca lanzó este lunes 21 de septiembre “TRUMP TV: The Essentials Station”, una transmisión digital que funciona las 24 horas del día y reúne videos, discursos, anuncios y momentos destacados de Donald Trump y su administración.

De acuerdo con la descripción publicada por la propia Casa Blanca, el espacio concentra los “momentos más importantes” de la administración, además de declaraciones, videos destacados y otros contenidos que serán actualizados en tiempo real.

La Casa Blanca lanzó una nueva transmisión digital con discursos, anuncios y videos relacionados con Donald Trump y su administración / Pixabay

¿Dónde se puede ver Trump TV?

La nueva transmisión está disponible a través de la página de transmisiones en vivo de la Casa Blanca y sus plataformas digitales, incluida su presencia en YouTube.

La administración estadounidense anunció que el servicio tendría programación continua y que comenzaría sus transmisiones a las 19:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos.

Su contenido está integrado principalmente por material producido o difundido por la propia administración, como discursos, apariciones públicas, anuncios y videos sobre actividades presidenciales.

“TRUMP TV” comenzó transmisiones este 21 de septiembre en medio de la disputa entre Trump y algunos medios estadounidenses / Especial

Entre los primeros materiales disponibles se encuentra un discurso que Trump ofreció el pasado 3 de julio en el Monte Rushmore, además de videos recientes relacionados con las actividades de su administración. La videoteca oficial de la Casa Blanca también reúne discursos, conferencias, eventos y anuncios presidenciales.

El lanzamiento ocurre en medio de un conflicto con medios

La puesta en marcha de “Trump TV” ocurre pocos días después de que La Casa Blanca restringiera el acceso de CNN, MS NOW y Politico a sus instalaciones. Trump justificó la medida acusándolos de publicar “fake news”.

El lanzamiento de “TRUMP TV” coincide con nuevas tensiones entre la administración de Trump y medios de comunicación de Estados Unidos / Especial

Los tres medios presentaron este lunes una demanda federal contra la administración para impugnar la decisión y solicitar que se restablezcan sus credenciales para ingresar a la Casa Blanca.

El conflicto también tuvo repercusiones entre otras cadenas de televisión estadounidenses. ABC, CBS, NBC y Fox News decidieron suspender este lunes la cobertura conjunta de los actos presidenciales, después de que CNN fuera excluida del grupo encargado de compartir la producción de imágenes de los eventos de Trump.