La Casa Blanca lanzó este lunes 21 de septiembre “TRUMP TV: The Essentials Station”, una transmisión digital que funciona las 24 horas del día y reúne videos, discursos, anuncios y momentos destacados de Donald Trump y su administración.
De acuerdo con la descripción publicada por la propia Casa Blanca, el espacio concentra los “momentos más importantes” de la administración, además de declaraciones, videos destacados y otros contenidos que serán actualizados en tiempo real.
¿Dónde se puede ver Trump TV?
La nueva transmisión está disponible a través de la página de transmisiones en vivo de la Casa Blanca y sus plataformas digitales, incluida su presencia en YouTube.
La administración estadounidense anunció que el servicio tendría programación continua y que comenzaría sus transmisiones a las 19:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos.
Su contenido está integrado principalmente por material producido o difundido por la propia administración, como discursos, apariciones públicas, anuncios y videos sobre actividades presidenciales.
Entre los primeros materiales disponibles se encuentra un discurso que Trump ofreció el pasado 3 de julio en el Monte Rushmore, además de videos recientes relacionados con las actividades de su administración. La videoteca oficial de la Casa Blanca también reúne discursos, conferencias, eventos y anuncios presidenciales.
El lanzamiento ocurre en medio de un conflicto con medios
La puesta en marcha de “Trump TV” ocurre pocos días después de que La Casa Blanca restringiera el acceso de CNN, MS NOW y Politico a sus instalaciones. Trump justificó la medida acusándolos de publicar “fake news”.
Los tres medios presentaron este lunes una demanda federal contra la administración para impugnar la decisión y solicitar que se restablezcan sus credenciales para ingresar a la Casa Blanca.
El conflicto también tuvo repercusiones entre otras cadenas de televisión estadounidenses. ABC, CBS, NBC y Fox News decidieron suspender este lunes la cobertura conjunta de los actos presidenciales, después de que CNN fuera excluida del grupo encargado de compartir la producción de imágenes de los eventos de Trump.
De esta manera, el lanzamiento de la nueva transmisión digital de la Casa Blanca coincide con una disputa entre la administración de Trump y distintos medios de comunicación estadounidenses, mientras “TRUMP TV: The Essentials Station” comienza a difundir contenido presidencial de manera continua.