Cinco recién nacidos murieron en una unidad neonatal del IMSS en Durango en un periodo de cinco días; autoridades investigan las causas y revisan la presencia de una posible bacteria

El Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó la muerte de cinco recién nacidos que permanecían internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1, en Durango. Los fallecimientos ocurrieron entre el 15 y el 19 de septiembre, tres de ellos el mismo día.

Cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre / RRSS

Tras los decesos, el IMSS ha comenzado una investigación clínica y epidemiológica para conocer las circunstancias particulares de cada caso y determinar si existe algún factor común.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento de los recién nacidos?

Durante las labores de vigilancia dentro de la unidad fue detectada una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital. Sin embargo, el instituto ha detallado que la presencia de la bacteria no explica por sí sola los fallecimientos.

Por ahora tampoco se ha informado públicamente qué microorganismo fue identificado ni se ha establecido una relación causal entre éste y las cinco muertes.

Equipos de epidemiología y Cofepris revisan las condiciones del hospital / @IMMS

Revisión de los protocolos y condiciones del hospital

Como medida preventiva, el IMSS restringió nuevos ingresos a la UCIN, aisló los casos identificados y ordenó labores de limpieza y desinfección. También se mantiene la vigilancia epidemiológica de contactos y se realizaron cultivos de seguimiento, cuyos resultados habían sido negativos al último corte reportado por la institución.

La investigación ya involucra a autoridades sanitarias federales. Equipos de epidemiología y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) acudieron a Durango para revisar los protocolos, realizar muestreos y analizar las condiciones de distintas áreas del hospital.

Autoridades investigan la presencia de una bacteria en la unidad neonatal / @IMMS