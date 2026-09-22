Hayden Panettiere: forense confirma que murió por efectos del fentanilo y otras sustancias

Hayden Panettiere murió a los 36 años y la causa de su fallecimiento fue determinada como accidental. / AP

La actriz de Heroes y Nashville murió a los 36 años en agosto; las autoridades determinaron que se trató de una muerte accidental

La muerte de Hayden Panettiere fue declarada oficialmente como accidental y relacionada con los efectos tóxicos del fentanilo y otras sustancias, de acuerdo con el reporte del forense del condado de Greenville, Carolina del Sur. La actriz, conocida por sus papeles en Heroes y Nashville, tenía 36 años.

Panettiere fue encontrada inconsciente el pasado 16 de agosto dentro de un departamento en Greenville. Los servicios de emergencia realizaron maniobras de reanimación durante más de 40 minutos, pero finalmente fue declarada muerta.

La actriz Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en Heroes y Nashville, murió en agosto./ AP

¿Qué encontró el forense en el cuerpo de Hayden Panettiere?

El reporte toxicológico señaló la presencia de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

El alprazolam es conocido comercialmente como Xanax y suele utilizarse para tratar determinados trastornos de ansiedad. El metocarbamol es un relajante muscular, mientras que la quetiapina es un medicamento utilizado para diferentes condiciones psiquiátricas y que también puede tener otros usos médicos.

La autopsia tampoco encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido a su fallecimiento.

Hayden Panettiere murió a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur. / AP

¿Quién fue Hayden Panettiere?

Panettiere alcanzó la fama desde muy joven y posteriormente se convirtió en una de las figuras reconocibles de la televisión estadounidense. Su papel como Claire Bennet en Heroes la llevó a la popularidad internacional, mientras que en Nashville interpretó a Juliette Barnes y también desarrolló una faceta musical.

A lo largo de su vida, la actriz habló públicamente sobre sus problemas de adicción, recuperación y depresión posparto. Estos episodios también fueron abordados en sus memorias, This Is Me: A Reckoning.

Panettiere dejó una hija, Kaya, nacida en 2014 de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.