Donald Trump culpa a México por se el epicentro de la violencia de los cárteles

El presidente de estados Unidos emitió una declaración contundente durante su discurso frente a la ONU

El mandatario del país norteamericano, Donald Trump, acusó al territorio mexicano como generador de violencia de los cárteles y llamó a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, a retomar el control del territorio.

Donald Trump lanzó una dura advertencia durante su discurso./especial

¿Qué fue lo que dijo Donal Trump de México?

Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el republicano amenazó con utilizar la fuerza militar en Latinoamérica si siente amenazado su país regidor y los intereses de este mismo.

“México es el epicentro de la violencia de los cárteles”, afirma Donald Trump./especial

“Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos”, sentenció.

Además, dijo que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas con un territorio controlado por cárteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”.

Estados Unidos el país más poderoso del mundo

Por otro lado, desde la tribuna, Trump compartió que su país está mejor que nunca en términos de economía y que, además, es el país más poderoso del mundo en todos los sentidos, sobre todo en el militar. El mandatario también defendió ante la ONU, reivindicó que él «hace la paz», mientras otros solo hablan de ella.

El mandatario se cuestionó si «aniquilar» a Irán./especial

“Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Cuando otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido, prometido fortaleza, yo la he utilizado para hacer de Estados Unidos el país más poderoso del mundo”, expresó.