El secretario de Seguridad en México y autoridades de Sinaloa consideraron el despliegue federal y el fortalecimiento de las capacidades de las policías locales

El Gobierno de México reafirmó la estrategia de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, después del repunte de agresividad registrado en el estado, donde autoridades federales y estatales llegaron al acuerdo para fortalecer el despliegue y las capacidades de las corporaciones locales.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), su titular, Omar García Harfuch, en una junta este viernes con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y con integrantes del Gabinete de Seguridad, entre ellos el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, para evaluar las condiciones operativas en Mazatlán y otras zonas que requieran atención. Además durante el encuentro se acordó fortalecer las estrategias de seguridad y mantener la coordinación entre el Gobierno de Sinaloa y las instituciones federales.

La SSPC también notificó que planea reforzar las capacidades de la Policía Estatal y de la corporación municipal, con el objetivo de mejorar su capacidad de respuesta ante hechos de violencia.

El reforzamiento ocurre en el contexto de la confrontación entre Los Chapitos y Los Mayos./especial

¿Cómo fue el refuerzo militar en Mazatlán?

La reunión ocurrió después de que el 15 de septiembre la Secretaría de la Defensa Nacional informará sobre la llegada de mil 600 elementos del Ejército Mexicano en Mazatlán. A este operativo federal se sumaron 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, trasladados desde Ciudad de México, como parte del reforzamiento de la presencia federal en el puerto.

La SSPC compartió que durante la reunión también se revisaron las acciones operativas y las condiciones del despliegue para mantener y aumentar la presencia de las instituciones federales en Mazatlán y otras regiones de Sinaloa.

El Gobierno de México reforzó la estrategia de seguridad en Mazatlán, Sinaloa./especial

¿Qué pasó en Sinaloa?

El reforzamiento militar, pasó en el contexto de la confrontación entre Los Chapitos y Los Mayos, dos facciones del Cártel de Sinaloa. Según información con EFE, esta disputa comenzó el 9 de septiembre de 2024 en Culiacán, nueve días después de que se cumplieran dos años del inicio del conflicto, y ha dejado más de 3 mil personas muertas.

El episodio de violencia también ha alcanzado otros municipios de Sinaloa. El 12 de septiembre, se reportaron cuatro personas asesinadas en Culiacán, cinco en Mazatlán y una más en Escuinapa.

Acciones de la gobernadora de Sinaloa

Graciela Domínguez Nava asumió como gobernadora interina el 25 de agosto, luego de la segunda licencia solicitada por Rubén Rocha Moya. Con esto la mandataria estatal reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum en condiciones de seguridad y señaló, mediante un mensaje publicado en X, que la tranquilidad y el bienestar de los habitantes de Sinaloa son una prioridad para los gobiernos federal y estatal.

Por otro lado, Rocha Moya también ha sido señalado por autoridades de Estados Unidos por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa; y se trata de acusaciones que no equivalen a una determinación judicial de responsabilidad.