El cantautor mexicano genera conversación con publicaciones impredecibles, referencias a The Beatles y señalamientos de un posible alejamiento del país luego de encarar al público en su show del 15 de septiembre

Una insólita dinámica en redes sociales volvió a poner al cantautor Aleks Syntek en el centro de la atención mediática. Durante la madrugada de este miércoles, el músico anunció la rifa de su prótesis capilar con un fin benéfico, dando continuidad a una serie de peculiares publicaciones que comenzaron tras el altercado que vivió durante las festividades patrias.

“Rifo mi peluquín, con el dinero le pagaré su desarrollo musical a un niño de la calle. Info. mensaje directo y así salvar al verdadero talento de México”

Los recientes mensajes del cantautor surgen tras la tensión vivida durante su presentación en la alcaldía Benito Juárez por las fiestas patrias / Especial

Redactó el artista pasadas las 4:00 horas junto a la imagen de su peluquín. La iniciativa se dio poco después de que el propio Syntek sorprendiera a sus seguidores al mostrarse sin cabello en la parte superior de la cabeza sosteniendo dicha pieza. Respecto a ese momento, el cantante había expresado en la red social TikTok (@alekssyntek.oficial):

“Aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz, solo quiero hacer mi rocanrol en paz y ya. ¿Ok? GRACIAS”.

A través de estos mensajes, que entremezclan sarcasmo con enigmáticas referencias, el artista sugirió también la posibilidad de un retiro temporal de los escenarios nacionales. En una publicación reciente compartió una fotografía suya acompañada del texto: “Aleks Syntek 1969, Mérida Yucatán. Desease 2026, Liverpool Strawberry Fields Forever”. Esto se suma a lo declarado el pasado 18 de septiembre, cuando anticipó una "evolución mental" y su partida: “México, pronto te dejaré en paz”.

“Aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz”, escribió el intérprete mexicano al mostrarse por primera vez sin la pieza en redes sociales / Especial

El origen de esta secuencia de conductas se remonta a su presentación en la alcaldía Benito Juárez durante el Grito de Independencia, donde encaró a parte de la audiencia que lo abucheaba. Durante el evento, Syntek confrontó directamente a los asistentes pidiendo apoyo a sus fans: “Wey, ya defiéndanme. Si les gusta mi música… defiendan al tío Syntek. No me dejen ahí solo, carajo”. Ante la insistencia de un espectador que pedía un tema de Marco Antonio Solís, respondió visiblemente molesto: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar, güey. ¿Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek?”.

Posteriormente, el intérprete justificó su accionar asegurando que actuó en defensa de sus seguidores frente a “vándalos tirándole elotes y cervezas”. “No hay nada que me moleste más que violentar a abuelas y niños, mi ira fue justificada”, aseveró, concluyendo que buscaría “algún lugar donde sí” se hable español si no lograban comprender su postura.

El músico justificó su reacción ante el público argumentando agresiones hacia sus seguidores y sugirió un próximo distanciamiento del país / Especial