La actriz aseguró que entiende a Aleks Syntek y hasta confesó sentirse “celosa” por toda la atención que ha recibido. / Especial

La actriz sorprendió al respaldar al cantante en medio de la polémica por sus recientes declaraciones y hasta confesó sentir“celos” por la atención que ha recibido

Gala Montes volvió a generar conversación en redes sociales, esta vez por salir en defensa de Aleks Syntek, quien atraviesa una nueva polémica después de su presentación del 15 de septiembre en la Ciudad de México.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la actriz se dirigió directamente al cantante y aseguró que comprende la situación por la que atraviesa. Incluso bromeó con que está “celosa” porque Syntek le está robando atención mediática.

Gala Montes aseguró que comprende a Aleks Syntek y le pidió reconsiderar su decisión de alejarse de México. / Especial

¿Qué dijo Gala Montes sobre Aleks Syntek?

“Yo no sé qué pedo con Aleks Syntek, pero yo lo amo, lo entiendo”, expresó Gala en el video.

La actriz continuó con un mensaje dirigido al intérprete de Duele el amor: “Aleks, te entiendo. Estoy hasta celosa de ti, de verdad estoy celosa porque te estás robando toda la atención de la gente”.

Montes también le pidió que reconsiderara su decisión de abandonar México y le aseguró que todavía cuenta con el cariño de parte del público.

“No te vayas a Inglaterra, sí te queremos en México, te lo juro”, agregó.

La actriz aseguró que entiende a Aleks Syntek y hasta confesó sentirse “celosa” por toda la atención que ha recibido. / Especial

¿Por qué Aleks Syntek ha sido criticado?

La controversia alrededor de Aleks Syntek comenzó tras su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, donde el cantante fue cuestionado por parte del público debido a sus intervenciones habladas durante el espectáculo.

Posteriormente, Syntek realizó transmisiones en redes sociales en las que abordó las críticas que había recibido. En una de ellas incluso habló de la posibilidad de irse a Inglaterra, al señalar que allá sería mejor recibido.

Días después, el cantante afirmó que alejarse de México significaría para él una especie de “salvación mental y espiritual”, en referencia a la presión que había experimentado tras la polémica.

Aleks Syntek protagonizó un momento tenso con el público durante su concierto por el Grito de Independencia en Benito Juárez. / @syntekoficial

Gala Montes y su propia polémica

El respaldo de Gala Montes llega después de varias semanas complicadas para la actriz. El 8 de septiembre, la producción de La Casa de los Famosos México informó que había decidido salir voluntariamente del programa, aunque posteriormente Montes rechazó esa versión y aseguró que la habían sacado del reality.

Además, la producción de Malinche, el musical anunció que la participación de Montes quedaba pospuesta de manera indefinida, después de que la actriz tenía previsto interpretar a la protagonista de la obra.