¿Aleks Syntek al detector de mentiras? Se le va con todo a Pati Chapoy ¡y alista un reggaetón!

Aleks Syntek volvió a pronunciarse sobre la polémica que ha protagonizado en las últimas semanas / Especial

El cantante volvió a pronunciarse sobre la polémica que enfrenta, aseguró que no regresará a México y prepara un tema de reggaetón

En medio de las críticas que ha recibido tras su presentación en la alcaldía Benito Juárez, Aleks Syntek volvió a generar conversación con una serie de declaraciones en redes sociales. El cantante aseguró que está dispuesto a someterse a un detector de mentiras y también dirigió señalamientos contra la periodista Pati Chapoy.

Al mismo tiempo, Syntek se prepara para lanzar un tema de reggaetón, género que durante años ha cuestionado públicamente. El estreno ocurre mientras continúa la polémica por sus recientes declaraciones y después de que anunciara que se alejaría de México por motivos que calificó como de “salvación mental y espiritual”.

El cantante prepara un nuevo tema de reggaetón, género que ha criticado públicamente en distintas ocasiones / IG: @syntekoficial

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre el detector de mentiras?

A través de sus redes sociales, el cantante planteó la posibilidad de someterse a una prueba para demostrar su versión frente a los señalamientos que ha recibido.

"Y si gustan me someto a un detector de mentiras y si salgo inocente quiero que me ayuden a meter a la cárcel a los que convencieron a los jóvenes de México que soy un peligro para este país llamado mentirolandia", se lee.

Sus declaraciones forman parte de una serie de publicaciones realizadas durante los últimos días, en las que ha respondido a las críticas derivadas de su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez.

La presentación de Aleks Syntek en la alcaldía Benito Juárez provocó una ola de críticas en redes sociales / Especial

Syntek lanza señalamientos contra Pati Chapoy

En otro de sus mensajes, el intérprete dirigió sus críticas hacia Pati Chapoy y otros periodistas de espectáculos. Syntek afirmó que, desde su perspectiva, la cobertura mediática habría afectado a su familia.

"Pati Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes. No regreso a México hasta que prometa no dar notas falsas, gracias".

Hasta el momento, Chapoy no se ha pronunciado públicamente sobre este señalamiento.

¿Qué ha pasado con Aleks Syntek en las últimas semanas?

La actual controversia comenzó después de su presentación durante los festejos del Grito de Independencia en Benito Juárez. Durante el concierto, el cantante cuestionó algunas peticiones del público y volvió a referirse de manera crítica al reggaetón y a otros géneros musicales. Los videos del momento posteriormente circularon en redes sociales.

Syntek lanzó nuevos señalamientos contra la periodista Pati Chapoy a través de redes sociales / Especial

Días después, Syntek realizó una transmisión en vivo en la que habló sobre las críticas y aseguró que se iría a Inglaterra, donde, según sus declaraciones, cuenta con amigos que lo apoyan.

Posteriormente, el cantante también realizó comentarios sobre distintas figuras públicas durante otra transmisión, en la que afirmó estar "desequilibrado mental" y se comparó con personajes como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Jesucristo y Benito Juárez.

Las polémicas que han rodeado al cantante

Críticas al reguetón y los corridos tumbados: Syntek ha cuestionado públicamente la música urbana durante años. Entre sus declaraciones, ha llamado al reggaetón música "porno" y ha planteado que debería regularse en espacios públicos durante horarios familiares. También ha protagonizado acciones televisivas relacionadas con sus críticas hacia este género.

Acusaciones de supuesto acoso a menores: En 2018, un adolescente británico de 17 años, identificado como Lemon Brick, difundió capturas de mensajes de Instagram en los que Syntek presuntamente le decía "lindo" y "sexy". El cantante negó las acusaciones y aseguró que se trató de un malentendido. En 2026, el tema volvió a generar atención tras la difusión de nuevos chats con una joven que afirma que también era menor cuando supuestamente tuvo contacto con el músico.

Declaraciones sobre el inicio de su matrimonio: Syntek contó que conoció a su esposa, Karen Coronado, cuando ella tenía 16 años y él 23. Sus declaraciones provocaron críticas en redes sociales por la diferencia de edad y porque ella era menor. El cantante respondió que sus palabras habían sido interpretadas de manera negativa.

Comentario dirigido a Tito Fuentes: Cuando el integrante de Molotov compartió su proceso de recuperación tras cirugías relacionadas con sus adicciones, Syntek escribió: "No sé hermano, pero cuando te toque partir y te cremen nos meteremos tus cenizas y todo mucho hasta el moño en honor al súper Tito". El comentario generó críticas en redes sociales y posteriormente fue eliminado.

Polémica durante el Grito de Independencia: Su presentación en la alcaldía Benito Juárez se convirtió en uno de los episodios más comentados de las últimas semanas. Después de que los videos se viralizaron, Syntek explicó que había reaccionado porque, según dijo, algunas personas estaban lanzando elotes y cervezas hacia zonas donde había niños y adultos mayores.