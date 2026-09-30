Los boletos arrancan desde los 732 pesos y también habrá paquetes VIP / Especial

El músico mexicano dará el concierto más grande de su trayectoria el 23 de enero de 2027 en la CDMX

NSQK está listo para dar uno de los pasos más importantes de su carrera. El proyecto encabezado por Rodrigo Torres de la Garza anunció oficialmente su primer concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, recinto al que llegará para presentar MOSCA ante miles de seguidores y en lo que hasta ahora representa el espectáculo de mayores dimensiones de su trayectoria.

La noticia fue compartida por el propio artista y por OCESA, acompañada de una frase que resume la magnitud del momento: "Nuestro primer estadio". El anuncio llega después del crecimiento que NSQK ha experimentado con una propuesta que mezcla elementos del pop, música electrónica y diferentes sonidos que han permitido al músico construir una audiencia cada vez mayor.

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El músico estará presentando su nuevo disco, del cuál solo ha lanzado un tema / Especial

¿Cuándo será el concierto de NSQK en el Estadio GNP Seguros?

La cita será el próximo sábado 23 de enero de 2027 en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México. El espectáculo fue anunciado como una presentación de MOSCA, por lo que el público podrá escuchar parte del material que forma parte de esta etapa musical del artista, además de las canciones que lo han acompañado durante su crecimiento.

Llegar a un recinto de estas dimensiones representa un nuevo escenario para el proyecto de Rodrigo Torres de la Garza. Aunque todavía no se han revelado todos los detalles relacionados con el montaje, repertorio o posibles invitados, la capacidad y características del estadio permitirán desarrollar una producción distinta a la de sus presentaciones anteriores.

NSQK está listo para dar uno de los pasos más importantes de su carrera / Especial

¿Cuándo es la preventa para NSQK en Estadio GNP Seguros?

La primera oportunidad para conseguir entradas será mediante la Preventa Fans del 30 de septiembre, dirigida a los seguidores del músico. Posteriormente llegará la Preventa Banamex el 1 de octubre, que de acuerdo con la información difundida comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Quienes no puedan adquirir entradas durante esas etapas todavía tendrán una oportunidad con la venta general del 2 de octubre a las 14:00 horas. Los boletos estarán disponibles mediante Ticketmaster, por lo que quienes planeen acudir al concierto deberán considerar la localidad que desean antes de iniciar el proceso de compra.

La distribución contempla diferentes zonas tanto en cancha como en las gradas del Estadio GNP Seguros, por lo que los precios cambian considerablemente dependiendo de la ubicación seleccionada.

NSQK ha experimentado con una propuesta que mezcla elementos del pop, música electrónica y diferentes sonidos / Especial

Precios por sección para NSQK en Estadio GNP Seguros

Los precios anunciados quedan de la siguiente manera: Naranja C: 732, 856 y mil 112 pesos

General B: 980 pesos

General A: mil 786 pesos

GNP: de mil 848 a 2 mil 914 pesos

Verde B: de mil 600 a 2 mil 592 pesos

Coca Cola: de mil 228 a 2 mil 96 pesos

Verde C: 980, mil 228 y mil 600 pesos

PCD: 980 pesos

Debido a que existen diferentes precios dentro de algunas secciones, el costo final dependerá de la ubicación específica seleccionada al momento de realizar la compra.

¿Cuánto cuestan los paquetes VIP de NSQK?

Para los seguidores que quieran una experiencia diferente, el mapa difundido por OCESA también contempla dos paquetes VIP, cuyos precios serán superiores a los de las localidades convencionales.

El primer paquete aparece con un costo de 3 mil 700 pesos, mientras que el segundo alcanza los 4 mil 895 pesos. Hasta ahora, el material difundido no especifica cuáles serán los beneficios incluidos en cada modalidad, por lo que habrá que esperar información adicional para conocer qué ofrecerán a los compradores.

De esta manera, el rango anunciado para ingresar al concierto comienza en 732 pesos con las localidades más económicas de Naranja C y alcanza los 4 mil 895 pesos en uno de los paquetes VIP.