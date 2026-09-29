Los Bukis en CDMX: Esto cuestan los boletos en todas las secciones

Los accesos parten de 694 pesos y llegan hasta 9 mil 656 pesos / Especial

La agrupación encabezada por Marco Antonio Solís llevará su despedida al Estadio GNP Seguros en diciembre

La despedida de Los Bukis tendrá una parada muy especial en la Ciudad de México y los seguidores de la agrupación ya pueden ir preparando la cartera, pues fueron revelados los precios para prácticamente todas las zonas disponibles dentro del Estadio GNP Seguros, donde Marco Antonio Solís y compañía buscarán cerrar un importante ciclo frente al público capitalino.

La presentación está programada para el sábado 12 de diciembre de 2026, a las 21:00 horas, y los accesos presentan una amplia variedad de precios dependiendo de la ubicación elegida. Desde las zonas más económicas en gradas hasta las áreas VIP frente al escenario, los costos van desde los 694 pesos para personas con discapacidad hasta los 9 mil 656 pesos en Platino VIP.

La despedida de Los Bukis tendrá una parada muy especial en la Ciudad de México / FB: @somoslosbukis

El concierto aparece en Ticketmaster bajo el nombre “Los Bukis, La Despedida”, mientras que esta etapa de la agrupación ha sido presentada también como “¡Tuyos Por Siempre! El Gran Cierre de un Ciclo”, una serie de presentaciones con las que el grupo busca volver a encontrarse con varias generaciones de seguidores.

Podría interesarte Contra Los Bukis recibirán su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

¿Cuándo y dónde será el concierto de Los Bukis en CDMX?

La cita en la Ciudad de México será el 12 de diciembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros, recinto que recibirá a miles de personas para una noche cargada de nostalgia y éxitos que han acompañado a la agrupación durante décadas.

Esta nueva etapa ocurre después del reencuentro de Los Bukis en 2021, cuando sus integrantes volvieron a compartir escenario luego de permanecer separados durante aproximadamente 25 años.

Por ahora, únicamente existen dos presentaciones anunciadas en México dentro de esta etapa. Después de la Ciudad de México, Los Bukis tienen programada una segunda fecha para el 19 de diciembre de 2026 en el Coliseo GNP Seguros de Zapopan, Jalisco.

La presentación está programada para el sábado 12 de diciembre de 2026, a las 21:00 horas / FB: @somoslosbukis

¿Cuánto cuestan los boletos de Los Bukis en CDMX?

OCESA dio a conocer el mapa de precios para el concierto en el Estadio GNP Seguros. Los montos difundidos ya contemplan cargos por servicio, aunque varias zonas manejan rangos diferentes debido a la ubicación específica de los asientos.

Los precios son los siguientes: Platino VIP: de 7 mil 428 a 9 mil 656 pesos.

Platino B: de 6 mil 808 a 8 mil 850 pesos.

Golden: de 6 mil 64 a 7 mil 883 pesos.

Rosa: de 4 mil 948 a 6 mil 432 pesos.

Morado: de 3 mil 708 a 4 mil 820 pesos.

Azul: de 3 mil 212 a 4 mil 175 pesos.

Zona GNP: de 2 mil 964 a 3 mil 336 pesos.

Verde B: de 2 mil 468 a 2 mil 814 pesos.

Coca: de mil 972 a 2 mil 248 pesos.

Verde C: de mil 228 a mil 375 pesos.

Naranja C: de mil 104 a mil 236 pesos.

General B: 980 pesos.

Personas con discapacidad: 694 pesos.

los costos van desde los 694 pesos para personas con discapacidad hasta los 9 mil 656 pesos en Platino VIP / Especial

Los Bukis preparan el cierre de una etapa

La gira representa otra oportunidad para escuchar en vivo a una agrupación que marcó varias décadas de la música romántica mexicana y latinoamericana, con Marco Antonio Solís nuevamente acompañado por el resto de los integrantes que hicieron historia con Los Bukis.

Tras el exitoso reencuentro de 2021, la agrupación mantuvo viva la conexión con su público y ahora prepara una etapa anunciada como el cierre de un ciclo, con conciertos que prometen reunir sus principales canciones y algunos de los momentos más recordados de su trayectoria.