Mamá de Abelito rompe el silencio y denuncia a influencers por presuntos tocamientos durante una fiesta

Los hechos ocurrieron mientras bailaba durante una reunión celebrada el 27 de septiembre / IG: @lamamadeabelito

Cristina Romero informó que emprendió acciones legales después de asegurar que sufrió supuesto acoso y roces corporales sin su consentimiento

Cristina Romero Álvarez, mamá de Abelito, informó que decidió emprender acciones legales por hechos de presunta naturaleza sexual que, según su testimonio, ocurrieron durante una reunión realizada el pasado 27 de septiembre de 2026. A través de un comunicado, señaló a tres jóvenes relacionados con el medio artístico y aseguró que durante la celebración del cumpleaños de su hijo fue víctima de tocamientos y roces corporales sin su consentimiento mientras se encontraba bailando.

La mujer decidió hacer pública su postura después de que circularan imágenes y comentarios sobre lo ocurrido durante la celebración. En su pronunciamiento, Cristina explicó que busca que las autoridades correspondientes investiguen los hechos y determinen si existen responsabilidades, además de pedir que se deje de difundir contenido que se burle de la situación.

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La señora Cristina Romero Álvarez publicó un comunicado donde detalla la denuncia contra tres personas / IG: @lamamadeabelito

¿Qué denunció la mamá de Abelito?

En el comunicado titulado “Mi voz también cuenta: No más silencio frente a la violencia sexual”, Cristina Romero Álvarez explicó los motivos que la llevaron a iniciar acciones legales y relató su versión de lo sucedido durante la reunión.

“Quiero hacer público que he decidido emprender las acciones legales correspondientes por los hechos de naturaleza sexual de los que fui víctima durante una reunión social el día 27 de septiembre de 2026, donde aun siendo yo una persona de la tercera edad, sufrí tocamientos y roces corporales sin mi consentimiento, con la excusa de estar bailando en la celebración del cumpleaños de mi hijo”.

Cristina no difundió los nombres completos de las tres personas a las que señala. En el documento únicamente proporcionó sus iniciales y nacionalidades, al tiempo que dejó en manos de las autoridades establecer lo ocurrido y determinar si existe alguna responsabilidad legal.

“Las personas que señalo en relación con estos hechos son tres jóvenes del medio artístico de iniciales N.A.D de nacionalidad española, A.F.R de nacionalidad argentina y L.E.G.G de nacionalidad mexicana. Será la autoridad competente quien investigue lo ocurrido y determine las responsabilidades que correspondan conforme a la ley”.

La señora asegura que sufrió de presuntos tocamientos mientras bailaba / IG: @lamamadeabelito

“Nadie tiene derecho a tocar nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento”

Además de informar sobre las acciones legales, Cristina explicó que decidió hacer público el caso porque considera importante que otras personas que atraviesen situaciones similares sepan que pueden buscar acompañamiento y denunciar si así lo deciden.

“Decido hablar porque no quiero guardar silencio y porque considero que ninguna persona debe sentirse avergonzada o tener miedo de denunciar cuando ha sido víctima de violencia sexual”.

La mamá de Abelito hizo especial énfasis en que la edad, el género, la vestimenta o el lugar donde se encuentre una persona no justifican un contacto físico realizado sin su consentimiento.

“No importa el lugar en el que estemos, la forma en que estemos vestidos, nuestra edad, nuestro género, nuestra condición fÍsica o cualquier otra circunstancia: nadie tiene derecho a tocar nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento”.

Cristina aprovechó su pronunciamiento para hacer un llamado a otras personas que consideren haber atravesado situaciones semejantes, invitándolas a buscar ayuda y recurrir a las autoridades cuando estén preparadas para hacerlo.

“Por ello, hago un llamado a todas las personas que hayan vivido situaciones similares a que no permanezcan en silencio, busquen apoyo y, cuando así lo decidan, denuncien”.

La mamá de Abelito dijo que decidió denunciar para que a ninguna otra mujer pase por lo mismo / IG: @lamamadeabelito

Mamá de Abelito pide apoyo de colectivos y organizaciones

En otra parte del documento, Cristina Romero solicitó el acompañamiento de colectivos de mujeres, organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos de la sociedad civil, con la intención de que este tipo de denuncias puedan ser visibilizadas y las personas que las presentan cuenten con apoyo.

“También invito respetuosamente a colectivos de mujeres, organizaciones de derechos humanos y grupos de la sociedad civil a visibilizar y acompañar a las víctimas de violencia sexual”.

El pronunciamiento surge después de la difusión de contenido relacionado con la fiesta de cumpleaños de Abelito, en el que se observa a su madre bailando con algunos asistentes. Cristina sostiene ahora que durante ese momento se produjeron contactos físicos que no fueron consentidos, motivo por el cual decidió recurrir a la vía legal.

Cristina Romero pide detener las burlas tras lo ocurrido

La mamá de Abelito también dedicó una parte importante de su mensaje a las reacciones que han circulado en redes sociales. Pidió que el caso no sea utilizado para generar contenido burlesco o denigrante, pues considera que ese tipo de publicaciones puede provocar una nueva afectación para quien denuncia.

“No debemos normalizar ni minimizar estos actos. Por ello, también hago un llamado a la comunidad a dejar de difundir contenido burlesco o denigrante sobre esta situación. Detrás de cualquier comentario, imagen o publicación existe una persona que está enfrentando una situación que no eligió y que merece respeto”.

Cristina aseguró que las burlas no solamente afectan a la persona involucrada directamente, sino que también pueden generar temor entre otras posibles víctimas que estén considerando hacer públicos hechos similares.

“Las burlas revictimizan, lastiman y puede hacer que otras víctimas tengan miedo de alzar la voz. La violencia sexual nunca debe ser motivo de burlas, justificación o indiferencia”.

“Mi voz cuenta”: mamá de Abelito explica por qué decidió denunciar

Cristina Romero cerró su comunicado señalando que su decisión de hablar públicamente no solamente responde a su situación particular, sino que busca enviar un mensaje a quienes alguna vez consideraron que no podían denunciar una experiencia de esta naturaleza.