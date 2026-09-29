El Abelito, cuyo nombre real es Abel Sáenz, estrenó su nueva canción “Adrenalina”, una colaboración de género urbano con MILO MAE que llegó a plataformas digitales el pasado 18 de septiembre de 2026.
Naim Darrechi, señalado por presunto acoso a la mamá de Abelito durante una fiesta
El lanzamiento ocurrió en medio de la atención que ha recibido el influencer por su fiesta de cumpleaños número 27, realizada el 27 de septiembre en el centro nocturno El Palomazo, donde se registraron distintos momentos que posteriormente circularon ampliamente en redes sociales.
“Adrenalina”, la nueva canción de El Abelito
El sencillo representa una nueva colaboración dentro de la faceta musical de El Abelito, quien además de su trabajo como creador de contenido ha comenzado a ampliar su presencia dentro del género urbano.
“Adrenalina” fue lanzada junto a MILO MAE y se encuentra disponible en plataformas digitales. El tema se suma a otros trabajos musicales del influencer, entre ellos “La X6” y distintas colaboraciones que forman parte de su catálogo.
La canción llegó pocos días antes de la celebración de su cumpleaños, por lo que el proyecto musical quedó relacionado temporalmente con la controversia que surgió después del festejo.
¿Qué pasó en la fiesta de cumpleaños de El Abelito?
Durante la celebración se difundieron videos de un momento en el que el influencer español Naim Darrechi aparece bailando de manera muy cercana con Cristina Romero, madre de El Abelito. Las imágenes provocaron acusaciones de comportamiento inapropiado en redes sociales.
Darrechi posteriormente ofreció disculpas públicas y reconoció que su comportamiento durante el baile no fue adecuado. Hasta el momento, no existe una declaración pública de Cristina Romero en la que ella misma señale haber sido víctima de acoso, por lo que ese señalamiento debe entenderse como una acusación surgida a partir de las imágenes y comentarios en redes.
También hubo un enfrentamiento durante el festejo
Otro de los momentos que generó atención ocurrió cuando Naim Darrechi y Aarón Mercury protagonizaron una discusión que terminó en un forcejeo frente a otros invitados. Videos del incidente fueron compartidos en redes sociales y rápidamente se viralizaron.
De acuerdo con las imágenes difundidas, otros asistentes, entre ellos Aldo De Nigris, intervinieron para separar a los involucrados. Posteriormente, Darrechi explicó públicamente su versión sobre el enfrentamiento y aseguró que no se arrepentía de lo ocurrido.