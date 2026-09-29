El Abelito estrena “Adrenalina” mientras continúa la polémica por su fiesta de cumpleaños

El creador de contenido lanzó su nuevo sencillo junto a MILO MAE días después de que su cumpleaños número 27 terminara rodeado de controversias por varios incidentes ocurridos durante el festejo

El Abelito, cuyo nombre real es Abel Sáenz, estrenó su nueva canción “Adrenalina”, una colaboración de género urbano con MILO MAE que llegó a plataformas digitales el pasado 18 de septiembre de 2026.

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El lanzamiento ocurrió en medio de la atención que ha recibido el influencer por su fiesta de cumpleaños número 27, realizada el 27 de septiembre en el centro nocturno El Palomazo, donde se registraron distintos momentos que posteriormente circularon ampliamente en redes sociales.

El sencillo fue lanzado el 18 de septiembre de 2026./@isa_figueroa

“Adrenalina”, la nueva canción de El Abelito

El sencillo representa una nueva colaboración dentro de la faceta musical de El Abelito, quien además de su trabajo como creador de contenido ha comenzado a ampliar su presencia dentro del género urbano.

“Adrenalina” fue lanzada junto a MILO MAE y se encuentra disponible en plataformas digitales. El tema se suma a otros trabajos musicales del influencer, entre ellos “La X6” y distintas colaboraciones que forman parte de su catálogo.

La canción llegó pocos días antes de la celebración de su cumpleaños, por lo que el proyecto musical quedó relacionado temporalmente con la controversia que surgió después del festejo.

El creador de contenido también ha desarrollado una carrera dentro de la música urbana./Especial

¿Qué pasó en la fiesta de cumpleaños de El Abelito?

Durante la celebración se difundieron videos de un momento en el que el influencer español Naim Darrechi aparece bailando de manera muy cercana con Cristina Romero, madre de El Abelito. Las imágenes provocaron acusaciones de comportamiento inapropiado en redes sociales.

Darrechi posteriormente ofreció disculpas públicas y reconoció que su comportamiento durante el baile no fue adecuado. Hasta el momento, no existe una declaración pública de Cristina Romero en la que ella misma señale haber sido víctima de acoso, por lo que ese señalamiento debe entenderse como una acusación surgida a partir de las imágenes y comentarios en redes.

La fiesta de cumpleaños número 27 de El Abelito se realizó el 27 de septiembre./@abelito

También hubo un enfrentamiento durante el festejo

Otro de los momentos que generó atención ocurrió cuando Naim Darrechi y Aarón Mercury protagonizaron una discusión que terminó en un forcejeo frente a otros invitados. Videos del incidente fueron compartidos en redes sociales y rápidamente se viralizaron.