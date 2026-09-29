La comediante Bettyna Salazar, mejor conocida por su personaje de Olga Sana, confirmó que enfrenta nuevamente el cáncer, 11 años después de haber atravesado por esta enfermedad.
La también conductora de Cuéntamelo Ya! dio a conocer el resultado de una biopsia que le realizaron después de que médicos detectaran una pequeña bolita en su seno izquierdo. A través de un comunicado compartido con sus seguidores, Olga Sana informó que el resultado fue positivo a cáncer; sin embargo, destacó que la enfermedad fue detectada a tiempo.
“El resultado de la biopsia dio positivo a cáncer pero dentro de todo, tenemos una buena noticia: estamos a tiempo”, informó.
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¿Qué le pasó a Olga Sana?
Días antes de confirmar el diagnóstico, Bettyna Salazar había informado públicamente que durante sus revisiones médicas le encontraron una bolita, situación que generó preocupación debido a sus antecedentes de cáncer de mama.
La comediante se sometió a diferentes estudios y posteriormente a una biopsia para determinar si el tumor era cancerígeno.
Hace 11 años, Bettyna Salazar recibió por primera vez un diagnóstico de cáncer de mama, una experiencia que hizo pública y que, con el tiempo, la llevó a participar en campañas para promover la detección temprana y la autoexploración.
Finalmente, el pasado 28 de septiembre comunicó que la biopsia había dado positivo a cáncer.
Olga Sana anuncia que se someterá a una mastectomía
Tras recibir el diagnóstico, la comediante informó que el siguiente paso en su tratamiento será someterse a una mastectomía. Olga Sana aseguró sentirse confiada ante el procedimiento y destacó como un factor importante que el cáncer haya sido detectado oportunamente.
“Voy a someterme nuevamente a una mastectomía. Estoy muy segura de que voy a salir bien de esta nueva prueba, estoy contenta de haberlo detectado a tiempo”, expresó.