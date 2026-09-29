Palacio Nacional fue rodeado con vallas metálicas de casi dos metros de altura previo a la conmemoración del 2 de octubre / FB: @Roy Cuervo

El recinto histórico amaneció rodeado de estructuras metálicas y se establecieron controles de acceso en calles aledañas como Moneda

A pocos días de que se conmemore un aniversario más de los hechos del 2 de octubre de 1968, Palacio Nacional amaneció rodeado por vallas metálicas de casi dos metros de altura en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las estructuras fueron colocadas alrededor de Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México / FB: @Roy Cuervo

Las estructuras fueron colocadas alrededor del recinto histórico después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezara el domingo su cierre de rendición de cuentas en el Zócalo capitalino.

El blindaje también modificó el acceso a algunas de las vialidades cercanas al Palacio Nacional. Para ingresar a calles como Moneda, las personas deben identificarse ante los controles instalados en la zona.

¿Por qué colocaron vallas en Palacio Nacional?

La instalación de las estructuras ocurre en los días previos a la marcha conmemorativa del 2 de octubre, fecha en la que se recuerda la represión contra el movimiento estudiantil de 1968.

El blindaje de Palacio Nacional ocurre días antes de la marcha conmemorativa por los hechos del 2 de octubre de 1968 / Gaceta UNAM

La medida forma parte de los preparativos para resguardar el recinto histórico ante la movilización que se realiza cada año en esta fecha.

En años anteriores, la presidenta Claudia Sheinbaum ha explicado que este tipo de barreras se utilizan para evitar confrontaciones durante las manifestaciones. En 2025, señaló que las vallas buscaban funcionar como una barrera física ante posibles actos violentos y evitar enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad.

Gobierno mantiene diálogo por los hechos de 1968 y 1971

Mientras se preparan las medidas de seguridad alrededor del Palacio Nacional, integrantes del Comité 68 ProLibertades Democráticas sostuvieron recientemente una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

Las autoridades colocaron barreras metálicas alrededor del recinto histórico previo a las movilizaciones del 2 de octubre / Archivo Histórico del IISUE

Durante el encuentro se abordaron los trabajos relacionados con los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, además de los planteamientos realizados por integrantes del Comité 68.

En este contexto, las autoridades federales refrendaron su postura respecto a la preservación de la memoria histórica y a las acciones relacionadas con estos hechos.

“En el gobierno de México refrendamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad, la justicia y la reparación integral, así como con la continuidad de las acciones institucionales”, declaró Medina.

El acceso a algunas calles cercanas a Palacio Nacional cuenta con controles de identificación ante la instalación de las vallas / FB: @Roy Cuervo