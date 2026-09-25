2 de octubre de 2026: ¿hay clases o es día de descanso según la SEP?

La SEP establece los días oficiales sin clases durante el ciclo escolar. / Especial

La conmemoración del 2 de octubre genera dudas entre alumnos y padres de familia sobre una posible suspensión de actividades escolares

El viernes 2 de octubre de 2026 se conmemora un aniversario más de los hechos ocurridos en Tlatelolco en 1968, por lo que ante la cercanía de la fecha surge una pregunta entre estudiantes y padres de familia: ¿habrá clases o será día de descanso?

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 2 de octubre sí habrá clases para estudiantes de educación básica, pues la fecha no está contemplada como suspensión de labores docentes.

El calendario oficial, publicado por la SEP en julio, contempla 185 días efectivos de clases y es aplicable en todo el país para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de preescolar, primaria y secundaria.

El calendario escolar 2026-2027 establece 185 días efectivos de clases para educación básica./ RS

¿Por qué sí hay clases el 2 de octubre de 2026?

Aunque el 2 de octubre es una fecha conmemorativa en México por el movimiento estudiantil de 1968 y los hechos ocurridos en Tlatelolco, no está marcado como suspensión de labores docentes dentro del calendario oficial.

Por ello, las actividades escolares deberán desarrollarse de manera habitual el viernes 2 de octubre, salvo que alguna autoridad educativa local o plantel informe de una modificación particular.

El calendario de la SEP distingue los días de suspensión de labores de las fechas conmemorativas o de reflexión, por lo que una conmemoración no significa automáticamente que los alumnos tengan el día libre.

La SEP no contempla suspensión de clases para el 2 de octubre. / Pixabay

¿Cuándo será el próximo día sin clases después del 2 de octubre?

Los estudiantes de educación básica tendrán que esperar hasta el viernes 30 de octubre de 2026 para contar con otro día sin clases.

Ese día está programada una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Aunque docentes y personal educativo realizan actividades, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no acuden a las aulas.

Además, el descanso se extenderá para los estudiantes debido a que el lunes 2 de noviembre también está marcado como suspensión de labores docentes en el calendario de la SEP.

De esta manera, para los alumnos se formará un periodo sin clases que abarcará desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, antes de regresar a las aulas.