México registró 59.7 millones de visitantes internacionales entre enero y julio de 2026 / Gob MX

De enero a julio de 2026, el país registró aumentos en visitantes internacionales, cruceristas, inversión turística y empleo relacionado con el sector

México registró nuevos máximos en distintos indicadores turísticos durante los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con cifras presentadas por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez.

El sector turístico mexicano reportó nuevos máximos en visitantes, inversión y generación de empleo / CUARTOSCURO

Entre enero y julio, el país recibió 59.7 millones de visitantes internacionales, cifra que representa un incremento de 7 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

México rompe cinco récords turísticos

Durante su informe, la secretaria de Turismo señaló que el sector también alcanzó otros registros destacados. La llegada de cruceristas llegó a 7.4 millones, un aumento de 13.6 por ciento frente a los primeros siete meses del año pasado.

La funcionaria también informó que la inversión privada turística superó los mil 965 millones de dólares, equivalente a 6.3 por ciento de toda la inversión nacional.

Otro de los indicadores señalados fue el empleo dentro del sector turístico, que alcanzó 5.07 millones de personas, cifra equivalente al 9.3 por ciento del empleo nacional.

¿Cuánto aumentó el turismo nacional?

El turismo dentro del país también mostró un incremento. Según las cifras presentadas por Rodríguez, durante el periodo señalado viajaron 65 millones de mexicanas y mexicanos, lo que representó un aumento de 2 por ciento.

La secretaria indicó además que mantienen acciones para fortalecer el turismo comunitario y destacó proyectos en destinos como Acapulco y Tulum.

Destinos como Acapulco y Tulum forman parte de las estrategias para fortalecer el turismo en México / Expedia

En Acapulco, señaló que el puerto recuperó una ruta internacional y registró 5 millones de llegadas de turistas, lo que representa un incremento de más de 23 por ciento.

Turismo cultural gana terreno

Otro de los datos destacados por la titular de Turismo fue el cambio en las preferencias de los visitantes internacionales.

Rodríguez señaló que casi 40 por ciento de los viajeros internacionales que llegan a México ya no tienen como principal interés el turismo de sol y playa. De acuerdo con sus declaraciones, el turismo cultural ocupa el primer lugar, seguido por el turismo deportivo y posteriormente el de sol y playa.

El turismo cultural se posicionó entre las principales preferencias de los visitantes internacionales que llegan a México / Viator

La funcionaria consideró que esta tendencia representa una oportunidad para continuar desarrollando productos turísticos enfocados en distintos segmentos.