México registró nuevos máximos en distintos indicadores turísticos durante los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con cifras presentadas por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez.
Entre enero y julio, el país recibió 59.7 millones de visitantes internacionales, cifra que representa un incremento de 7 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.
México rompe cinco récords turísticos
Durante su informe, la secretaria de Turismo señaló que el sector también alcanzó otros registros destacados. La llegada de cruceristas llegó a 7.4 millones, un aumento de 13.6 por ciento frente a los primeros siete meses del año pasado.
La funcionaria también informó que la inversión privada turística superó los mil 965 millones de dólares, equivalente a 6.3 por ciento de toda la inversión nacional.
Otro de los indicadores señalados fue el empleo dentro del sector turístico, que alcanzó 5.07 millones de personas, cifra equivalente al 9.3 por ciento del empleo nacional.
¿Cuánto aumentó el turismo nacional?
El turismo dentro del país también mostró un incremento. Según las cifras presentadas por Rodríguez, durante el periodo señalado viajaron 65 millones de mexicanas y mexicanos, lo que representó un aumento de 2 por ciento.
La secretaria indicó además que mantienen acciones para fortalecer el turismo comunitario y destacó proyectos en destinos como Acapulco y Tulum.
En Acapulco, señaló que el puerto recuperó una ruta internacional y registró 5 millones de llegadas de turistas, lo que representa un incremento de más de 23 por ciento.
Turismo cultural gana terreno
Otro de los datos destacados por la titular de Turismo fue el cambio en las preferencias de los visitantes internacionales.
Rodríguez señaló que casi 40 por ciento de los viajeros internacionales que llegan a México ya no tienen como principal interés el turismo de sol y playa. De acuerdo con sus declaraciones, el turismo cultural ocupa el primer lugar, seguido por el turismo deportivo y posteriormente el de sol y playa.
La funcionaria consideró que esta tendencia representa una oportunidad para continuar desarrollando productos turísticos enfocados en distintos segmentos.
Finalmente, Rodríguez señaló que la Secretaría de Turismo mantiene como objetivo alcanzar más de 51 millones de turistas para diciembre, de acuerdo con la meta anual mencionada durante la presentación del informe.