La actriz aseguró que un viaje de apenas 57 pesos terminó convertido en un cargo de 12 mil en su tarjeta

Karyme Lozano encendió las alertas entre sus seguidores después de denunciar públicamente una presunta estafa que, según su relato, ocurrió tras abordar un taxi de sitio en la Ciudad de México. La actriz aseguró que el servicio tenía un costo de apenas 57 pesos, pero poco después descubrió un movimiento por 12 mil pesos en una de sus tarjetas bancarias.

La protagonista de producciones como Mujeres Asesinas, Niña amada mía y Amor sin tiempo decidió contar lo sucedido mediante un video en redes sociales, no solamente para denunciar lo ocurrido, sino también para advertir a otras personas sobre la manera en la que presuntamente habría operado el conductor. Karyme señaló que cuenta con información del vehículo y adelantó que buscará acudir ante las autoridades.

“Sí voy a levantar la denuncia, tengo el taxi, tengo las placas e información”, comentó la actriz.

Karyme Lozano encendió las alertas entre sus seguidores después de denunciar públicamente una presunta estafa / Especial

¿Qué le pasó a Karyme Lozano en el taxi?

De acuerdo con su testimonio, el incidente ocurrió después de que salió del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y tomó un supuesto taxi de sitio. La actriz explicó que ya había utilizado anteriormente este tipo de transporte sin enfrentar problemas, por lo que inicialmente nada le pareció fuera de lo común.

Al llegar a su destino, el conductor le informó que debía pagar con tarjeta. La petición llamó la atención de Karyme porque el costo del recorrido era bastante bajo y estaba acostumbrada a pagar los taxis de sitio en efectivo.

“Eran 57 pesos (...) Le dije: ‘Yo, a todos los taxis de sitio les he pagado con efectivo’”, recordó.

A pesar de sus dudas, la actriz explicó que ya era de noche y decidió realizar el pago para no prolongar la situación. Primero intentó utilizar una tarjeta American Express, pero la operación fue rechazada. Después recurrió a una tarjeta de crédito HSBC.

“Saqué la American Express, pagué, se rechazó. Saqué mi HSBC, la tarjeta de crédito, pagué. Ahí decía 57 pesos, la terminal”, comentó.

La actriz aseguró que el servicio tenía un costo de apenas 57 pesos, pero al final le cobraron 12 mil pesos / Especial

La alerta llegó cuando ya estaba cenando

La sorpresa llegó después de abandonar el taxi. Mientras se encontraba cenando, Karyme recibió una notificación de American Express en la que se le informaba que una operación había sido rechazada porque el monto era de 12 mil pesos y el sistema la había considerado sospechosa.

El aviso hizo que inmediatamente revisara los movimientos de la tarjeta de HSBC con la que finalmente había realizado el pago.

“Checo y resulta que me metieron un gol de 12 mil pesos”, afirmó.

Según el relato difundido por la actriz, el cargo estaba relacionado con una operación por compra de refacciones de automóvil, algo que evidentemente no correspondía con el viaje que acababa de realizar.

Karyme Lozano afirma que denunciará al responsable de la supuesta estafa / Especial

Karyme asegura que la terminal mostraba solo 57 pesos

Uno de los puntos que más desconcertó a la actriz es que, de acuerdo con su versión, la pantalla de la terminal mostraba únicamente 57 pesos cuando realizó el pago. Esto provocó que comenzara a cuestionarse cómo fue posible que finalmente apareciera una transacción por 12 mil pesos y si el conductor podía tener algún otro dispositivo involucrado.

“Yo no sé si ellos tenían otra máquina cerca, no sé si ustedes saben cómo actúan estas personas. Me da mucha tristeza”, comentó.

Hasta ahora, no existe una explicación pública que permita establecer exactamente cómo se generó el cargo denunciado por la actriz, por lo que Karyme lo ha presentado como un presunto fraude que espera denunciar formalmente.

El incidente ocurrió después de que salió del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México / Especial

¿Karyme Lozano logró recuperar los 12 mil pesos?

Tras detectar el movimiento, la actriz se comunicó con su banco para reportar lo ocurrido. Sin embargo, según su versión, la respuesta no fue favorable.

Karyme explicó que desde la institución le señalaron que, debido a que ella misma había colocado la tarjeta e ingresado su NIP, la operación aparecía como autorizada y no podían proceder de inmediato con la devolución.

Por ello, hasta ahora no ha logrado recuperar el dinero, según relató públicamente. La actriz señaló que continuará buscando una solución con la institución financiera y que también contempla iniciar acciones legales.

La situación llamó aún más su atención porque American Express sí habría identificado la primera operación como sospechosa y la rechazó, mientras que el segundo banco permitió que el movimiento se concretara.

Karyme Lozano advierte a sus seguidores

Después de lo ocurrido, la actriz decidió utilizar sus redes sociales para alertar sobre el caso y pidió tener cuidado al realizar pagos con tarjeta dentro de taxis. También compartió una fotografía de un vehículo similar al que habría abordado, con la intención de que otras personas estén atentas y eviten enfrentar una situación parecida.