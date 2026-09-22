La Secretaría de Educación Pública ( SEP ) publicó este martes 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que regula el uso de celulares, dispositivos inteligentes y otros equipos electrónicos personales en las escuelas de México.

La medida entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026 y establece que, en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, los estudiantes deberán mantener restringido el uso de estos dispositivos durante toda la jornada escolar. Sólo podrán utilizarlos cuando exista una actividad educativa previamente programada, así como en casos de emergencia, salud, discapacidad, accesibilidad, inclusión o necesidades extraordinarias.

Pero además de establecer las condiciones para el uso de los celulares, la SEP incluyó un decálogo de educación básica con 10 recomendaciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

¿Los alumnos ya no podrán usar el celular en la escuela?

No se trata de una prohibición absoluta de llevar o utilizar un teléfono en todos los casos. Para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria , la SEP establece una restricción de uso durante la jornada escolar.

Los celulares y otros dispositivos podrán utilizarse cuando exista un propósito educativo previamente programado , con una intención pedagógica y bajo la orientación de los docentes. También se contempla su utilización cuando se presente una emergencia personal .

De esta manera, el celular podrá convertirse en una herramienta dentro de las actividades escolares cuando el profesor determine que su utilización forma parte del proceso de aprendizaje.

¿Qué pasará con los celulares en preparatorias?

La SEP señala que se promoverá el uso responsable y seguro de celulares, dispositivos inteligentes y otros equipos electrónicos personales, mientras que el uso que no tenga fines pedagógicos será limitado durante la jornada escolar.

En este nivel, las restricciones deberán considerar las características, necesidades y contexto de cada institución .

¿Y en las universidades?

En el caso de la educación superior , el acuerdo respeta la autonomía de las instituciones.

La SEP plantea promover un uso responsable y seguro de los dispositivos con el objetivo de fortalecer una ciudadanía digital crítica y ética .

¿Cuáles son las 10 recomendaciones de la SEP sobre celulares?

El documento plantea las siguientes reglas para los estudiantes de educación básica:

1. No necesito el celular ni otro dispositivo en la escuela.

La SEP recomienda dejar el celular en casa o mantenerlo guardado durante toda la jornada escolar para evitar distracciones y favorecer el aprendizaje y la convivencia.

2. Sólo cuando me lo pida la maestra o el maestro y para mi bienestar.

Los alumnos podrán llevar o utilizar un dispositivo cuando sea solicitado por el personal docente o cuando exista una razón relacionada con salud, discapacidad, accesibilidad o inclusión.

3. Pongo atención en clase.

La recomendación es escuchar, participar y aprender sin distracciones, particularmente durante las actividades de lectura.

4. Descanso para favorecer mi bienestar y aprendizaje.

El decálogo también plantea apagar el celular durante toda la noche para favorecer el descanso.

5. Juego y conozco mis tradiciones.

Durante el recreo, los estudiantes deberán privilegiar los juegos tradicionales, los deportes, la actividad física y la convivencia presencial en lugar del uso del celular.

6. Leo, escribo y creo con mis propias manos.

La SEP propone recurrir a libros, cuadernos, lápices, plumas, enciclopedias y otros materiales físicos para leer, investigar, hacer tareas, crear y resolver problemas.

7. Pido ayuda en una emergencia.

Si un estudiante necesita ayuda durante la jornada escolar, deberá acudir con sus maestras o maestros para que ellos establezcan comunicación con su familia. La SEP señala que las escuelas deberán contar con medios de comunicación para atender emergencias.

8. En la escuela me gusta convivir sin redes sociales ni juegos digitales.

La recomendación busca que los alumnos utilicen los espacios escolares para jugar, platicar y convivir directamente con sus compañeros.

9. Respeto mi cuerpo y el de los demás y nunca molesto a las personas.

El decálogo pide no tomar ni compartir fotografías de compañeros, maestros o demás integrantes de la comunidad escolar sin su consentimiento. También llama a evitar el bullying y la discriminación.

10. Quiero ser feliz en la escuela.

La última recomendación plantea que el decálogo se aplique desde la convivencia y la formación, y no desde regaños o castigos.