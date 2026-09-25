La universidad mantiene recursos inmovilizados por procesos legales relacionados con obras que quedaron inconclusas, mientras enfrenta un adeudo federal y limitaciones presupuestales

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) enfrenta dificultades para recuperar y utilizar recursos destinados a obras que quedaron inconclusas en algunos de sus planteles. Gabriel Medina Carrasco, secretario técnico de la Comisión de Organización del Consejo Universitario, afirmó que la institución ha sido víctima de empresas que, según su señalamiento, aprovecharon los contratos para obtener ingresos sin concluir los proyectos previstos.

En entrevista con La Jornada, el también investigador en ciencias sociales señaló que los recursos relacionados con las obras de las empresas Fongo y Dimsa permanecen sin poder utilizarse debido a los procesos judiciales que continúan en los tribunales. De acuerdo con Medina Carrasco, el dinero fue asignado hace alrededor de una década y, mientras los litigios siguen sin una fecha definida para concluir, los recursos pierden valor con el paso del tiempo.

¿Por qué la UACM no puede utilizar el dinero de las obras inconclusas?

Medina Carrasco explicó que los recursos destinados a los proyectos “ahí están, pero no se pueden tocar” debido a los juicios pendientes. El problema, señaló, es que la universidad tampoco cuenta con certeza sobre cuándo terminarán los procesos legales, por lo que no puede establecer una fecha para retomar las obras o disponer nuevamente del presupuesto.

El plantel Cuautepec forma parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México./especial

La situación afecta proyectos que estaban destinados a mejorar la infraestructura universitaria. Un reporte previo de La Jornada documentó el estado de abandono de diversos edificios en los planteles San Lorenzo Tezonco y Del Valle, espacios que estaban contemplados para convertirse en aulas, un laboratorio de energía, una biblioteca y un auditorio. Para el consejero universitario, el retraso judicial representa una dificultad adicional para una institución que ya trabaja con recursos limitados. “Nos deja en total indefensión de avanzar en estos temas”, señaló al referirse a la imposibilidad de anticipar los tiempos de resolución de los tribunales.

A este problema se suma la falta de recursos federales que la UACM reclama desde hace meses. La propia universidad ha señalado que existe un monto de 150 millones de pesos pendiente de entrega, relacionado con un convenio de apoyo financiero con autoridades federales. La Jornada reportó anteriormente que esos recursos aparecen como autorizados, aunque su entrega permanece condicionada.

La universidad mantiene proyectos de infraestructura pendientes mientras continúan los procesos judiciales./especial

¿Cómo afecta la falta de presupuesto a la universidad?

Medina Carrasco sostuvo que las necesidades presupuestales de la UACM son amplias y que cualquier reducción o retraso en los recursos tiene efectos sobre sus actividades. “Nuestros recursos son muy ajustados, que cualquier peso que falta se nota”, explicó el consejero universitario al hablar de la situación financiera de la institución.

Pese a las restricciones presupuestales, la UACM también participa en una estrategia para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior. Para el ciclo 2026, la universidad abrió una oferta especial de 864 lugares distribuidos en distintos programas y turnos de los planteles San Lorenzo Tezonco, Del Valle, Centro Histórico y Cuautepec.

El registro para esta oferta especial se realizó del 21 al 25 de septiembre, mientras que la asignación de los espacios se efectuará mediante un sorteo público programado para el 6 de octubre. La convocatoria oficial establece que el proceso no contempla examen de admisión y mantiene los principios de gratuidad y transparencia.

La universidad cuenta actualmente con una comunidad de 19 mil 839 estudiantes, de acuerdo con la información proporcionada en el reporte. Mientras busca ampliar los espacios para quienes desean ingresar a la educación superior, también enfrenta el desafío de mantener y recuperar instalaciones que permanecen pendientes de concluir.