Mark Zuckerberg llama a empoderar a la gente con IA y retoma el término “superinteligencia” de Trump

Durante el Meta Connect 2026, el CEO de Meta habló sobre el futuro de la inteligencia artificial y presentó un nuevo dispositivo que busca llevar a Muse más allá del teléfono

Mark Zuckerberg aprovechó el Meta Connect 2026 para hablar sobre el futuro de la inteligencia artificial y defender una idea que, según el propio empresario, se ha vuelto “sorprendentemente controvertida”: empoderar a las personas con IA sin concentrar su control en pocas manos. Durante su participación en el evento celebrado en California, el CEO de Meta también retomó el término “superinteligencia”, utilizado recientemente por Donald Trump.

Zuckerberg planteó que el siguiente paso en el desarrollo de la tecnología será acercar herramientas de inteligencia artificial personal a una cantidad cada vez mayor de usuarios. Como ejemplo, mencionó a Muse, el agente de IA de Meta presentado semanas atrás, al que describió como un primer paso hacia una denominada “superinteligencia personal” disponible para miles de millones de personas.

El CEO de Meta retomó el término “superinteligencia” utilizado recientemente por Donald Trump./REUTERS/Manuel Orbegozo

¿Qué dijo Zuckerberg sobre la “superinteligencia personal”?

Durante su intervención, Zuckerberg retomó el concepto de “superinteligencia” después de que Trump utilizara el término en días recientes. De acuerdo con la información de Reuters citada en la fuente, el presidente estadounidense anunció que Estados Unidos sustituirá oficialmente la expresión “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en su documentación oficial.

El CEO de Meta utilizó esta expresión para describir hacia dónde quiere llevar sus productos de IA. Zuckerberg sostuvo que la llamada “superinteligencia personal” podría llegar antes de lo previsto y tener una importancia mayor que otros desarrollos tecnológicos en los que la empresa había concentrado esfuerzos.

“En realidad, está bastante claro que la superinteligencia personal no sólo llegará antes, sino que será mucho más grande e importante”, afirmó Zuckerberg durante el evento.

Meta presentó el nuevo dispositivo Muse Charm durante su evento anual./iA

El empresario también señaló que Meta ha concentrado parte de sus esfuerzos en desarrollar dispositivos capaces de aprovechar esta tecnología, además de las aplicaciones tradicionales. En ese sentido, adelantó que Muse estará disponible próximamente en la gama de gafas inteligentes de la compañía.

La apuesta representa un cambio en la forma en que Meta busca acercar sus herramientas de inteligencia artificial a los usuarios. En lugar de limitar el acceso a aplicaciones instaladas en un teléfono, la empresa pretende integrar estos sistemas en dispositivos que puedan utilizarse de manera más directa en actividades cotidianas.

¿Qué es el Muse Charm que presentó Meta?

Uno de los anuncios del Meta Connect 2026 fue el Meta Muse Charm, un dispositivo del tamaño aproximado de un reloj de bolsillo que busca llevar al mundo real al agente de inteligencia artificial Muse. Su funcionamiento pretende permitir que los usuarios accedan directamente a la IA sin tener que abrir una aplicación en un teléfono inteligente.

El aparato cuenta con una pantalla de aproximadamente cinco centímetros, que puede manejarse con el pulgar. En el centro aparece un personaje denominado “Muse”, cuya apariencia puede personalizarse. El dispositivo también incorpora un módem 5G, por lo que puede conectarse a los servicios de IA incluso cuando no existe una red Wi-Fi disponible.

Meta busca llevar su agente de IA Muse a nuevos dispositivos y formatos de uso./especial

A diferencia de un teléfono, el Muse Charm no permite realizar llamadas. Su principal función está enfocada en ofrecer acceso directo al agente de inteligencia artificial y convertirlo en un elemento más presente en la interacción cotidiana con la tecnología.

El lanzamiento también busca aprovechar una tendencia de regreso a dispositivos tecnológicos de generaciones anteriores. Según Linda Sui, fundadora de la firma de investigación de mercado Smart Analytics Global, el Muse Charm podría llamar la atención de la Generación Z y consumidores jóvenes debido a la combinación de inteligencia artificial, moda y personalización, aunque su recepción dependerá de factores como el precio y la facilidad de uso.