El ciclón registra vientos de hasta 260 km/h y reforzará las lluvias, el viento y el oleaje en varios estados del Pacífico mexicano

El huracán Polo volvió a intensificarse a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y mantiene su desplazamiento sobre el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el sistema se encontraba a 430 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, mientras avanzaba hacia el oeste.

El ciclón también se localizaba a 660 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. De acuerdo con el reporte meteorológico, Polo presenta vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, con rachas de hasta 315 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 19 kilómetros por hora.

Polo se encuentra a 430 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco./Conagua

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Polo?

Aunque el centro del huracán permanece sobre el Pacífico, su circulación ya genera condiciones que favorecerán un incremento de las precipitaciones en diferentes entidades. El SMN pronosticó lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en regiones de Jalisco, Sinaloa y Nayarit.

En Jalisco, las precipitaciones más importantes se esperan en las zonas oeste, sur y costa. Para Sinaloa, el pronóstico contempla lluvias muy fuertes principalmente en el sur, mientras que en Nayarit podrían presentarse en el norte, la costa y el sur del estado.

La circulación de Polo también provocará lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Colima, Michoacán y Baja California Sur. En Michoacán, las regiones centro, costa y oeste se encuentran entre las zonas señaladas, mientras que en Baja California Sur las condiciones se concentrarán principalmente en el sur.

La presencia de lluvias intensas representa un riesgo adicional debido a las condiciones del terreno y los niveles de agua. Las autoridades advierten que las precipitaciones asociadas al ciclón podrían generar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

¿Dónde habrá fuertes vientos y oleaje por Polo?

Además de las lluvias, el huracán generará viento y oleaje elevado en distintas costas del Pacífico. En las costas de Jalisco se esperan vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora.

Para las costas de Baja California Sur, el pronóstico contempla vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora. Estas condiciones se suman al oleaje elevado previsto para varias entidades costeras. El SMN pronosticó oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco. En Colima, por su parte, se esperan olas de entre 1 y 2 metros de altura.

Ante la presencia del huracán Polo y las condiciones que puede generar en el Pacífico, las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales. El Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua recomiendan seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las zonas donde se esperan lluvias fuertes, viento y oleaje.