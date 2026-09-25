¿Quién era Arnaud Denis? El Actor murió a los 43 años tras recurrir a la eutanasia

El también director francés falleció el pasado 22 de septiembre en Bélgica / Especial

Se despidió después de años de dolor que él relacionaba con complicaciones posteriores a una cirugía de hernia inguinal

El mundo del teatro francés despidió a Arnaud Denis, actor, director y dramaturgo que murió el 22 de septiembre de 2026, a los 43 años, después de recurrir a la eutanasia en Bélgica. Su muerte ocurrió tras varios años en los que había denunciado públicamente un deterioro importante de su salud, con dolores persistentes y una pérdida progresiva de autonomía que él atribuía a las complicaciones sufridas después de una intervención quirúrgica.

Denis había sido operado el 17 de julio de 2023 por una hernia inguinal derecha, procedimiento durante el cual le colocaron una prótesis de polipropileno. A partir de entonces, según relató en distintas entrevistas y publicaciones, comenzaron una serie de problemas médicos que terminaron afectando gravemente su vida cotidiana y su capacidad física.

Arnaud Denis, actor, director y dramaturgo murió el pasado 22 de septiembre de 2026 / Especial

¿Por qué Arnaud Denis recurrió a la eutanasia?

De acuerdo con la información difundida por su abogado, Philippe Courtois, la decisión de Arnaud Denis fue tomada después de meses de sufrimiento y en coordinación con médicos en Namur, Bélgica. Su estado había llegado a un punto de invalidez severa y, según las personas cercanas a él, consideraba que ya no tenía alternativas que le permitieran recuperar una calidad de vida aceptable.

La actriz Delphine Depardieu, amiga cercana del intérprete y una de las personas que lo acompañaron durante sus últimos momentos, contó que se marchó aliviado y con una expresión cercana a una sonrisa. Medios franceses reportaron que familiares y amigos estuvieron a su lado en Bélgica durante el procedimiento.

Su decisión no fue repentina. Durante los meses previos había hablado públicamente sobre el deterioro de su salud y sobre la posibilidad de recurrir a la eutanasia. También impulsó un colectivo de personas que denunciaban efectos adversos asociados con determinados implantes utilizados para tratar hernias.

Una operación de hernia inguinal derecha le trajo dolores que nunca pudo controlar / Especial

¿Qué problema de salud tenía Arnaud Denis?

El origen de sus problemas se remontaba, según su propio relato, a la cirugía de 2023 para tratar una hernia inguinal. Durante aquella intervención recibió una prótesis de polipropileno y después comenzó a desarrollar fuertes dolores y otras complicaciones que terminaron por dejarlo en una situación de invalidez severa.

Arnaud Denis vinculó directamente el deterioro de su estado físico con aquel implante y durante los años posteriores buscó diferentes alternativas médicas para reducir sus síntomas. En sus últimas entrevistas sostuvo que su situación había llegado a un punto en el que la medicina ya no podía ofrecerle una solución satisfactoria.

También presentó una denuncia por lesiones involuntarias, pero el 31 de agosto de 2026 recibió una notificación de la Fiscalía de París informándole que la investigación había sido archivada.

La decisión de Arnaud Denis fue tomada después de meses de sufrimiento y en coordinación con médicos / Especial

¿Quién era Arnaud Denis?

Aunque en sus últimos meses su nombre apareció principalmente relacionado con su situación médica, Arnaud Denis fue, ante todo, un hombre de teatro. Nació en París el 31 de mayo de 1983 y se formó con figuras como Jean-Laurent Cochet antes de continuar sus estudios en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático de París.

En 2003 creó la compañía “Les Compagnons de la Chimère”, proyecto con el que desarrolló buena parte de su carrera profesional tanto como actor como director. La agrupación se especializó en montar obras clásicas y contemporáneas, recuperando textos de autores como Molière, Ionesco, Voltaire e Ibsen.

El trabajo de la compañía fue reconocido en 2008 con el Premio Charles Oulmont de la Fondation de France, distinción que ayudó a consolidar la trayectoria de Denis dentro de la escena teatral francesa.

Una carrera marcada por el teatro clásico

A lo largo de los años, Arnaud Denis participó en numerosas producciones escénicas, tanto detrás como delante del escenario. Entre las obras vinculadas a su trayectoria aparecen “Las tretas de Scapin”, “La importancia de llamarse Ernesto”, “Tartufo”, “El misántropo”, “Don Juan”, “El rey Lear” y “El retrato de Dorian Gray”.

También obtuvo el Premio Brigadier por su trabajo en “Las mujeres sabias”, uno de los reconocimientos que ayudaron a fortalecer su prestigio como intérprete y director. Además, Denis desarrolló proyectos propios y escribió obras como “Núremberg, la fin de Goering” y “El personaje desincorporado”, ampliando su actividad más allá de la interpretación.

También trabajó en cine y televisión

Aunque el teatro fue el eje central de su carrera, Arnaud Denis también realizó trabajos para cine y televisión. Entre sus participaciones se encuentra la película “Yves Saint Laurent”, dirigida por Jalil Lespert.

En 2017 interpretó a Jean Moulin en “Jean Moulin, evangelio”, trabajo que también le otorgó reconocimiento dentro del circuito teatral y que reforzó su perfil como actor dramático. Su trayectoria le permitió convertirse en una figura respetada en el teatro francés y recibir nominaciones a los premios Molière.

Sus últimos años estuvieron marcados por el dolor

A partir de 2023, su carrera comenzó a quedar en segundo plano debido al deterioro de su salud. Denis habló en distintas ocasiones sobre los dolores que padecía y sobre las dificultades que enfrentaba para mantener una vida cotidiana normal.

Con el paso del tiempo, su situación derivó en una invalidez severa, y el actor comenzó a participar activamente en la conversación pública sobre los posibles efectos adversos de determinadas prótesis para hernia. También creó un colectivo para reunir testimonios de otras personas que aseguraban haber atravesado experiencias similares.