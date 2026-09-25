Louisiana y Florida concentran los 12 fallecimientos registrados este año por Vibrio vulnificus

Las muertes relacionadas con la llamada “bacteria come carne” aumentaron a 12 este año en Louisiana y Florida, en Estados Unidos. Los departamentos de Salud de ambos estados reportaron nuevos fallecimientos mientras también creció el número de infecciones por Vibrio vulnificus, una bacteria que puede provocar cuadros graves, especialmente después de la exposición de heridas abiertas al agua marina.

En Louisiana, las autoridades confirmaron un séptimo fallecimiento y elevaron a 19 el número de infecciones registradas hasta el 23 de septiembre. De acuerdo con el balance estatal, 17 de esos casos estuvieron relacionados con la exposición de heridas abiertas al agua de mar, mientras que otros dos tuvieron una vía de contagio diferente. La cifra supera el promedio registrado durante la última década en ese estado.

Las heridas abiertas expuestas al agua de mar representan una de las principales vías de infección./especial

¿Dónde se han registrado más casos de la bacteria?

Florida también reportó un incremento en sus cifras. El Departamento de Salud estatal contabiliza 23 casos y cinco muertes por Vibrio vulnificus en lo que va del año, una cantidad de fallecimientos que iguala la registrada durante todo 2025. El último deceso ocurrió en el condado de Pinellas, ubicado en la bahía de Tampa.

Los cuatro fallecimientos anteriores en Florida se registraron en los condados de Palm Beach, Marion, Bay y Broward, este último dentro del área metropolitana de Miami. Las autoridades mantienen vigilancia sobre las infecciones debido a que la bacteria puede encontrarse en ambientes marinos y los casos aumentan durante los meses en que las temperaturas del agua son más elevadas

Louisiana y Florida concentran los 12 fallecimientos señalados en el reporte, aunque otros estados del sur de Estados Unidos también han identificado infecciones relacionadas con bacterias del género Vibrio. Misisipi registra tres casos de Vibrio vulnificus entre 29 infecciones por bacterias de ese género, sin muertes reportadas hasta el momento.

En Alabama, las autoridades contabilizan 16 casos de vibriosis, incluida una muerte cuya especie causante todavía no ha sido precisada. Estos datos muestran que la presencia de bacterias del género Vibrio también se ha detectado en otros estados de la costa del Golfo, aunque no todos los casos corresponden a Vibrio vulnificus.

¿Qué tan peligrosa es la “bacteria come carne” y cómo se contagia?

Las autoridades sanitarias recomiendan tomar precauciones al entrar al mar con heridas abiertas y al consumir mariscos crudos, especialmente ostras. El periodo entre mayo y octubre concentra un mayor número de casos debido a que las temperaturas del agua aumentan y favorecen la presencia de estas bacterias.

El nombre popular de “bacteria come carne” está relacionado con las lesiones que puede provocar una infección grave. Según el reporte, cuando la bacteria llega al torrente sanguíneo puede producir lesiones en la piel acompañadas de ampollas, además de síntomas como fiebre, escalofríos y presión arterial baja.

Las autoridades recomiendan precaución durante los meses de agua más cálida./especial

La infección puede avanzar con rapidez en algunos pacientes. El Departamento de Salud de Louisiana advirtió que cerca de una de cada cinco personas con una infección por Vibrio vulnificus muere, y señaló que en algunos casos el fallecimiento puede ocurrir apenas uno o dos días después de que aparecen los síntomas.