El Centro Histórico se llenará de elotes, esquites y antojitos mexicanos para celebrar el Día Nacional del Maíz. ¿Ya sabes a quién invitar?

El Zócalo de CDMX se convertirá en un punto de encuentro para los amantes de los antojitos mexicanos con la llegada de la Gran Elotiza Nacional, un evento que reunirá a productores y cocineras tradicionales para celebrar uno de los ingredientes más importantes de la gastronomía del país: el maíz. La jornada ofrecerá elotes, esquites y distintas preparaciones en las que este grano será el protagonista.

La celebración se realizará en el marco del Día Nacional del Maíz, con una programación que busca acercar al público a la importancia cultural y gastronómica de esta planta. Además de probar diferentes recetas, quienes visiten el Zócalo podrán participar en talleres, conferencias y exposiciones dedicadas a conocer más sobre el maíz y su presencia en la historia de México.

Elotes y esquites serán algunos de los protagonistas de la celebración./ia

¿Cuándo será la Gran Elotiza Nacional en el Zócalo?

La Gran Elotiza Nacional será el martes 29 de septiembre de 2026, fecha en la que se conmemora el Día Nacional del Maíz. De acuerdo con las instituciones organizadoras, la inauguración comenzará a las 11:00 horas, mientras que las actividades continuarán durante el día hasta las 19:00 horas.

El evento es organizado por la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el programa Sembrando Vida. La intención es que la jornada no se limite a una muestra gastronómica, sino que también permita conocer el trabajo de quienes producen y conservan las distintas variedades de maíz que existen en el país.

Para quienes quieran acudir con su pareja, amistades o familia, uno de los principales atractivos estará en la oferta gastronómica. Los visitantes podrán encontrar elotes y esquites preparados con diferentes ingredientes, además de otras recetas y antojitos mexicanos elaborados a partir del maíz.

La celebración también tendrá como antecedente la edición de 2025, realizada en el Monumento a la Revolución, donde participaron alrededor de 250 productores. En aquella ocasión, además de los tradicionales elotes y esquites, hubo tlacoyos, sopes, gorditas, pozole, quesadillas, tamales y atole, entre otros alimentos. La programación de 2026 contempla nuevamente una muestra de preparaciones tradicionales, aunque la fuente no detalla el menú completo que estará disponible este año.

¿Por qué el maíz es tan importante para México?

Más allá de los platillos que pueden prepararse con él, el maíz tiene un papel central en la cultura y la alimentación mexicana. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural citados en la información del evento, México cuenta con 64 razas de maíz, de las cuales 59 son nativas.

La dependencia señala que México es considerado el centro de origen del maíz, una planta que fue domesticada hace más de 7 mil años. Con el paso del tiempo, el grano se convirtió en una pieza fundamental de la alimentación de diferentes culturas, entre ellas la azteca, maya, zapoteca y mixteca.

El evento también tendrá talleres, conferencias y exposiciones sobre el maíz./ia

Actualmente, el maíz continúa presente en una gran variedad de alimentos que forman parte de la vida cotidiana. Tortillas, tamales, atole, tlacoyos, sopes, quesadillas, esquites y elotes son solo algunas de las preparaciones que muestran la diversidad de usos que tiene este ingrediente en la gastronomía mexicana.

Por ello, el 29 de septiembre fue establecido desde 2019 como el Día Nacional del Maíz, una fecha destinada a reconocer el valor de esta planta más allá de su importancia económica. La conmemoración también busca destacar su relación con la tierra, la historia y las tradiciones de las comunidades mexicanas.