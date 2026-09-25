Luis Miguel va por el récord de Shakira: ¿volverá al Estadio GNP de CDMX?

Luis Miguel podría buscar superar el récord de presentaciones que actualmente tiene Shakira en el Estadio GNP / Especial

El cantante anunció su regreso a los escenarios con una nueva gira para 2027, aunque todavía no revela las ciudades ni los recintos donde se presentará

Luis Miguel volverá a los escenarios en 2027 con una nueva gira internacional, aunque por ahora se desconocen las fechas, ciudades y recintos que formarán parte de su recorrido. El anuncio fue realizado el pasado 21 de septiembre mediante las redes sociales oficiales del cantante.

La noticia también abrió la posibilidad de que El Sol regrese al Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, recinto en el que ya se presentó durante su anterior gira y donde podría buscar una marca relacionada con el número de conciertos ofrecidos por un mismo artista.

¿Qué récord tiene Shakira en el Estadio GNP?

Actualmente, Shakira cuenta con el mayor número de presentaciones de un solo artista en el Estadio GNP Seguros, con un total de 13 conciertos.

Shakira en el Estadio GNP Seguros / Ocesa

La colombiana alcanzó esta cifra durante su gira Las Mujeres Ya No Lloran, con siete presentaciones realizadas entre marzo y abril de 2025, cinco más entre agosto y septiembre del mismo año y una adicional programada para 2027.

De acuerdo con las cifras difundidas por la organización de la gira, tan solo las primeras siete fechas reunieron a más de 600 mil personas en la Ciudad de México.

La gira de Shakira también tuvo presentaciones en diferentes ciudades del país, entre ellas Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Puebla y Veracruz.

Luis Miguel ya conoce el escenario

El cantante mexicano ya tuvo su primer concierto en el Estadio GNP Seguros, recinto que anteriormente era conocido como Foro Sol. Su presentación formó parte del cierre de su gira Luis Miguel Tour 2023-2024.

El cantante mexicano podría volver al Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México / Sitio Oficial Luis Miguel

El recorrido anterior del intérprete se convirtió en una de las giras más exitosas de un artista latino. Sin embargo, Shakira posteriormente superó el registro de Luis Miguel y colocó Las Mujeres Ya No Lloran World Tour como la gira latina con mayores ingresos.

Billboard confirmó que la gira de la colombiana alcanzó 421.6 millones de dólares, mientras que el Luis Miguel Tour 2023-2024 había registrado 409.5 millones de dólares.

¿Luis Miguel podría romper el récord de Shakira?

Por el momento, Luis Miguel no ha confirmado que el Estadio GNP Seguros forme parte de su próxima gira. Su anuncio únicamente incluye el nombre Luis Miguel Tour 2027, sin revelar el calendario de presentaciones.

El regreso de Luis Miguel a los escenarios ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes esperan conocer las fechas de su nueva gira / Especial

En caso de que el recinto capitalino sea incluido en su recorrido, el cantante tendría que ofrecer al menos 13 conciertosen el estadio para igualar la marca de Shakira y superar esa cifra para establecer un nuevo récord.

El antecedente de Shakira también muestra que las fechas pueden aumentar conforme se agotan las localidades. La cantante comenzó con una cantidad menor de presentaciones y posteriormente agregó nuevos conciertos debido a la demanda.

Profeco alertó por falsas fechas de Luis Miguel

Antes de que Luis Miguel confirmara oficialmente su regreso, comenzaron a circular supuestas fechas de conciertos para 2027 que no habían sido anunciadas por el cantante.

El pasado 11 de septiembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre la venta de boletos para presentaciones que supuestamente se realizarían el 9 de enero de 2027 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el 15 de enero en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara y el 30 de enero en el Estadio Borregos de Monterrey.

La dependencia señaló que GoTicket, plataforma donde se ofrecían las entradas, no era una boletera oficial y recomendó no realizar compras hasta confirmar la autenticidad de los eventos.