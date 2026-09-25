El intérprete de “El Mayor de los Ranas” se encontraba dentro de la zona de Tres Ríos / Especial

Fue trasladado a un hospital y hasta el momento no se ha informado oficialmente su estado de salud

Víctor Valverde, cantante y compositor de regional mexicano conocido por el tema “El Mayor de los Ranas”, resultó herido durante un ataque armado registrado la noche del jueves 24 de septiembre dentro de un restaurante ubicado en el sector Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa. La agresión dejó además una persona muerta y varios lesionados, mientras autoridades desplegaron un operativo en los alrededores del establecimiento.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas en un establecimiento de comida asiática ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, dentro de una de las principales zonas comerciales de Tres Ríos. Los primeros reportes señalan que hombres armados ingresaron al lugar y realizaron disparos mientras había comensales en el interior.

Un comando armado atacó los comensales de un restaurante del sector Tres Ríos, en Culiacán / Especial

¿Qué le pasó a Víctor Valverde en Culiacán?

Después de la agresión comenzaron a conocerse las identidades de algunas de las personas lesionadas y entre ellas apareció Víctor Valverde, quien se encontraba en el restaurante cuando se produjeron los disparos. El cantante sufrió heridas por proyectil de arma de fuego y posteriormente fue trasladado a un hospital de Culiacán para recibir atención médica.

Hasta la mañana de este viernes 25 de septiembre, no se ha dado a conocer oficialmente cuál es el estado de salud del cantante ni la gravedad de sus heridas. El medio Noroeste informó que Valverde fue llevado a un hospital después del ataque, pero señaló que no se había revelado su condición médica.

Los primeros reportes sobre el saldo presentan diferencias. Mientras Noroeste informó inicialmente de una persona muerta y siete lesionadas, otros reportes señalaron posteriormente un saldo de un fallecido y seis heridos.

Uno de los heridos fue identificado como Víctor Valverde, cantante y compositor de regional mexicano conocido por el tema “El Mayor de los Ranas” / Especial

Ataque armado ocurrió dentro de un restaurante en Tres Ríos

La agresión ocurrió dentro de un restaurante de comida asiática ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, una zona de Culiacán en la que se concentran restaurantes, comercios y plazas. Después de los primeros reportes de disparos, corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia se movilizaron hacia el lugar.

De acuerdo con la información disponible, hombres armados dispararon contra personas que se encontraban dentro del establecimiento. Tras la agresión, paramédicos atendieron a los lesionados y realizaron su traslado hacia diferentes hospitales de la capital sinaloense.

Una de las víctimas quedó sin vida dentro del restaurante y fue identificada preliminarmente como Rubén “N”. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente el móvil del ataque ni han precisado si todas las personas alcanzadas por los disparos se encontraban juntas.

Los medios mencionan que hay entre seis y siete heridos, y un muerto / Especial

¿Quién es Víctor Valverde, cantante de “El Mayor de los Ranas”?

Víctor Valverde es un cantante y compositor de corridos originario de Eldorado, Sinaloa, quien desde pequeño radica en Culiacán. Su nombre comenzó a adquirir mayor reconocimiento dentro del regional mexicano gracias a “El Mayor de los Ranas”, canción lanzada originalmente en 2024 junto con JR Torres y en la que aparece acreditado como compositor.

El tema posteriormente tuvo una nueva versión junto con Grupo Marca Registrada, publicada en 2025, colaboración que permitió que la canción llegara a una audiencia más amplia y aumentara la presencia de Valverde dentro del género.

Su carrera se ha desarrollado principalmente dentro de los corridos y el regional mexicano, por lo que la noticia del ataque comenzó a generar reacciones entre seguidores después de que su identidad apareciera entre las personas trasladadas para recibir atención médica.

El compositor fue trasladado a un hospital para atender las heridas de bala / Especial

Autoridades despliegan operativo tras balacera

Después de la agresión, la zona fue asegurada por elementos de distintas corporaciones. Ejército Mexicano, Guardia Nacional y autoridades locales participaron en el despliegue de seguridad realizado alrededor de la plaza comercial, mientras personal de la Fiscalía acudió para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

El perímetro permaneció bajo resguardo mientras se recopilaban indicios dentro y alrededor del restaurante. Hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas relacionadas directamente con esta agresión, ni se ha dado a conocer la identidad de los responsables.