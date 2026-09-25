La esposa del artistas según reconoció que había mintió a una psiquiatra para conseguir medicamentos / Especial

El abogado de la actriz Alfonso Beceiro adelantó que buscarían el esclarecimiento de los hechos después de las palabras de la viuda del cantante

Las polémicas entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón parecen no tener fin y podría escalar nuevamente hasta los tribunales. Alfonso Beceiro, representante legal de la actriz costarricense, informó que preparan acciones legales después de las recientes declaraciones de la viuda de Julián Figueroa, quien supuestamente reconoció que mintió sobre sus síntomas durante consultas con una psiquiatra para obtener medicamentos que, según su propio relato, posteriormente eran consumidos por su esposo.

Las declaraciones encendieron las alertas del equipo legal de Maribel Guardia, pues Beceiro consideró que lo expresado por Tuñón es “incriminador” y “desafortunado”. El abogado señaló que buscarán que las autoridades investiguen lo ocurrido y determinen si existe alguna conducta que pudiera constituir un delito. Hasta el momento, no existe una resolución judicial que atribuya responsabilidad penal a Imelda Tuñón por estos hechos.

Imelda Tuñón relató en una entrevista cómo obtenía medicamentos para Julián Figueroa / Especial

¿Por qué Maribel Guardia denunciaría a Imelda Tuñón?

Durante una intervención en el programa Mesa Caliente, Alfonso Beceiro explicó que la intención sería presentar una denuncia para que las autoridades investiguen la manera en que presuntamente fueron obtenidos y suministrados los medicamentos controlados que mencionó Tuñón.

"Interponer una denuncia de carácter legal por tráfico ilegal de sustancias controladas en la obtención y el tráfico, y además por la posible comisión del delito de homicidio que podría haber provocado el consumo de esas sustancias al hijo de Maribel", contó al programa 'Mesa Caliente'.

La declaración del abogado no significa que se haya determinado que los medicamentos provocaron la muerte de Julián Figueroa, ni que Tuñón haya cometido alguno de los delitos mencionados. La intención anunciada por la representación legal de Guardia es precisamente solicitar una investigación que permita esclarecer los hechos y, en su caso, determinar si existe alguna responsabilidad.

Beceiro explicó que después de presentar la denuncia tendría que comenzar el correspondiente desahogo de pruebas, etapa en la que las autoridades analizarían los elementos disponibles antes de poder establecer cualquier conclusión sobre los señalamientos.

Las polémicas entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón parecen no tener fin / Especial

Abogado habla de posibles penas de prisión

El representante legal de Maribel Guardia también habló sobre las penas que, desde su perspectiva jurídica, podrían existir si eventualmente las autoridades acreditaran algún delito. Nuevamente, se trata de un escenario planteado por el abogado y no de una sentencia o acusación judicial ya determinada contra Imelda Tuñón.

"El hecho de haberle entregado pastillas o psicotrópicos de manera ilegal, pues tiene una penalidad de más o menos cinco o seis años, pero si se diera el delito de homicidio obviamente la pena son 30 años de prisión", explicó en el show.

Las posibles consecuencias señaladas por Beceiro dependerían entonces de que primero se presente la denuncia, las autoridades determinen si existen elementos suficientes para investigar y, posteriormente, se acreditara la comisión de algún delito y la responsabilidad correspondiente. Por ahora, Tuñón no puede ser considerada culpable a partir únicamente de sus declaraciones públicas o de lo expresado por el abogado.

Las palabras de Imelda podría tener repercusiones legales si Maribel Guardia decide denunciarla / Especial

¿Qué confesó Imelda Tuñón sobre Julián Figueroa?

La controversia comenzó después de que según Imelda Tuñón relatara cómo habría obtenido medicamentos para Julián Figueroa. Durante su participación en Mesa Cero, aseguró que acudía con una psiquiatra y describía como propios algunos síntomas que, según explicó, en realidad experimentaba su esposo.

Tuñón sostuvo que Julián padecía “estrés” y “ansiedad” que presuntamente le impedían conciliar el sueño. Según su relato, ella transmitía esos síntomas a la especialista y posteriormente entregaba al cantante los medicamentos que obtenía.

"Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra. Yo iba y le decía los síntomas y me daba pastillas, entonces se las tomaba Julián", contó.

La declaración provocó una nueva controversia porque implica, según la propia versión de Tuñón, que los medicamentos prescritos para ella eran finalmente consumidos por otra persona. Es precisamente este punto el que la representación legal de Maribel Guardia pretende llevar ante las autoridades para que determinen si existió alguna irregularidad.

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, falleció el 9 de abril de 2023. En aquel momento, Guardia informó públicamente que su hijo había sido encontrado sin vida y señaló que el parte médico indicaba que había fallecido por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

El abogado Alfonso Beceiro y representante de la actriz informó que preparan acciones legales / Especial

Maribel Guardia busca el “esclarecimiento de los hechos”

La representación legal de la actriz pretende que sean las autoridades las que revisen las declaraciones de Tuñón y establezcan si existen elementos suficientes para abrir una investigación. Beceiro considera que lo revelado públicamente justifica solicitar el “esclarecimiento de los hechos”, particularmente sobre la manera en que se consiguieron y suministraron los medicamentos.