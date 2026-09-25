Ese Pérez generó polémica por sus comentarios sobre Karina Torres / Captura de pantalla

Una frase del influencer durante una conversación sobre los finalistas generó críticas entre seguidores del reality

Ese Pérez se ha visto involucrado en una nueva polémica dentro de La Casa de los Famosos México 2026 luego de un comentario que hizo sobre Karina Torres durante una conversación con Gema Garoa. La frase ocurrió después de la gala de nominación del 23 de septiembre y rápidamente fue retomada por usuarios en redes sociales.

Las declaraciones de Ese Pérez generaron reacciones entre los seguidores / LCDLFMX

El momento ocurrió cuando Gema mencionó a Mariana Ochoa, Karina Torres y Yahir como los habitantes que ya tenían un lugar en la final. Ese Pérez respondió: “Dos hombres y una mujer”, comentario que algunos seguidores interpretaron como una referencia a Karina y calificaron como transfóbico.

El comentario de Ese que desató las críticas

La polémica creció porque usuarios recuperaron otros momentos protagonizados por Ese Pérez en los que habría hecho comentarios similares sobre Karina. Las críticas se concentraron principalmente en la forma en que el influencer se refirió a la identidad de su compañera.

Ese Pérez generó polémica por sus comentarios a Karina Torres / @lacasafamososmx

Uno de los antecedentes señalados ocurrió durante una conversación con Gema Garoa y Memo Schutz, cuando hablaban de los hombres que permanecían en competencia. En ese momento, Ese Pérez incluyó a Karina en el conteo, situación que también generó reacciones entre los seguidores del programa.

Karina se instala en la final de LCDLFM

Este comentario ocurrió justo cuando Karina Torres consiguió su pase a la gran final junto con Mariana Ochoa y Yahir. La participante se convirtió en una de las tres finalistas confirmadas de la temporada, por lo que su permanencia dentro del reality volvió a colocarse entre los temas más comentados.