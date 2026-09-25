La joven denunció públicamente la agresión de su padre / Captura de pantalla

Una joven de 23 años hizo pública una denuncia por presunta violencia familiar y difundió imágenes de una agresión

Una joven de 23 años denunció en redes sociales a su padre por presunta violencia familiar en Guadalajara, Jalisco, luego de difundir un video de una agresión ocurrida al interior de una finca. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran al hombre golpeándola durante una discusión.

Cielo Moreno muestra parte del ataque que recibió de su padre en Guadalajara / RRSS

De acuerdo con la denuncia difundida el 24 de septiembre, los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Jardines del Sauz. En la grabación se observa al hombre agredir físicamente a la joven, golpearla en distintas partes del cuerpo, jalarla del cabello y aventarla en repetidas ocasiones.

Video muestra la agresión del padre sobre la hija

El material de seguridad también registra una confrontación verbal entre ambos antes de que la situación escalara. Según la información difundida, la joven señaló que además de las agresiones físicas ha recibido amenazas por parte de su padre.

La denunciante pidió atención de las autoridades / RRSS

La mujer de 23 años decidió hacer público el caso y aseguró que ya presentó una denuncia por violencia familiar. En redes sociales comenzaron a circular las imágenes, lo que generó reacciones y llamados para que las autoridades investiguen los hechos y se garantice la seguridad de la denunciante.

Investigan denuncia por violencia familiar

Medios que dieron seguimiento al caso identificaron a la joven como Cielo Jimena Moreno Casas, estudiante de enfermería. Las publicaciones señalan que habría denunciado episodios de violencia física y psicológica que, según su testimonio, se han presentado durante años.