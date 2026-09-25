Una joven de 23 años denunció en redes sociales a su padre por presunta violencia familiar en Guadalajara, Jalisco, luego de difundir un video de una agresión ocurrida al interior de una finca. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran al hombre golpeándola durante una discusión.
De acuerdo con la denuncia difundida el 24 de septiembre, los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Jardines del Sauz. En la grabación se observa al hombre agredir físicamente a la joven, golpearla en distintas partes del cuerpo, jalarla del cabello y aventarla en repetidas ocasiones.
Video muestra la agresión del padre sobre la hija
El material de seguridad también registra una confrontación verbal entre ambos antes de que la situación escalara. Según la información difundida, la joven señaló que además de las agresiones físicas ha recibido amenazas por parte de su padre.
La mujer de 23 años decidió hacer público el caso y aseguró que ya presentó una denuncia por violencia familiar. En redes sociales comenzaron a circular las imágenes, lo que generó reacciones y llamados para que las autoridades investiguen los hechos y se garantice la seguridad de la denunciante.
Investigan denuncia por violencia familiar
Medios que dieron seguimiento al caso identificaron a la joven como Cielo Jimena Moreno Casas, estudiante de enfermería. Las publicaciones señalan que habría denunciado episodios de violencia física y psicológica que, según su testimonio, se han presentado durante años.
Hasta la información disponible al 25 de septiembre, no se había informado públicamente sobre una detención relacionada con este caso. La denuncia y el material de videovigilancia forman parte de los elementos que deberán ser revisados por las autoridades para determinar responsabilidades y las medidas de protección correspondientes.