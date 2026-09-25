Una procesión religiosa en Cuautitlán Izcalli terminó en emergencia cuando una unidad que transportaba cohetones se incendió y explotó

Una explosión de pirotecnia durante una procesión en San Francisco Tepojaco, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, dejó un adolescente de 15 años muerto y 11 personas heridas. El incidente ocurrió la tarde del jueves 24 de septiembre, mientras habitantes participaban en actividades relacionadas con las fiestas patronales.

Cuerpos de emergencia atendieron a los lesionados en la zona / Especial

El estallido ocurrió sobre la calle Aldama, donde un vehículo particular transportaba una carga de cohetones. De acuerdo con los primeros reportes, uno de los artefactos habría ingresado a la unidad y provocado que el resto de la pirotecnia se incendiara en cuestión de segundos.

¿Cómo ocurrió la explosión?

Personas que se encontraban en el sitio observaron cómo el vehículo comenzó a incendiarse hasta quedar prácticamente calcinado. La detonación lanzó chispas, vidrios y fragmentos de la unidad hacia las personas que se encontraban cerca, por lo que varios asistentes resultaron con quemaduras y otras lesiones.

El vehículo quedó destruido tras la explosión de pirotecnia / Especial

Entre los afectados se encuentran menores de edad. El reporte más reciente difundido por autoridades municipales señala que siete menores y cuatro adultos fueron atendidos tras el siniestro, mientras que una persona de 41 años fue reportada posteriormente como dada de alta.

Movilización de cuerpos de emergencia

Elementos de Protección Civil y Bomberos, policías municipales, personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional acudieron al lugar para atender la emergencia. Los lesionados fueron trasladados a diferentes servicios médicos, incluidos hospitales del IMSS en Lomas Verdes.