Una explosión de pirotecnia durante una procesión en San Francisco Tepojaco, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, dejó un adolescente de 15 años muerto y 11 personas heridas. El incidente ocurrió la tarde del jueves 24 de septiembre, mientras habitantes participaban en actividades relacionadas con las fiestas patronales.
El estallido ocurrió sobre la calle Aldama, donde un vehículo particular transportaba una carga de cohetones. De acuerdo con los primeros reportes, uno de los artefactos habría ingresado a la unidad y provocado que el resto de la pirotecnia se incendiara en cuestión de segundos.
¿Cómo ocurrió la explosión?
Personas que se encontraban en el sitio observaron cómo el vehículo comenzó a incendiarse hasta quedar prácticamente calcinado. La detonación lanzó chispas, vidrios y fragmentos de la unidad hacia las personas que se encontraban cerca, por lo que varios asistentes resultaron con quemaduras y otras lesiones.
Entre los afectados se encuentran menores de edad. El reporte más reciente difundido por autoridades municipales señala que siete menores y cuatro adultos fueron atendidos tras el siniestro, mientras que una persona de 41 años fue reportada posteriormente como dada de alta.
Movilización de cuerpos de emergencia
Elementos de Protección Civil y Bomberos, policías municipales, personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional acudieron al lugar para atender la emergencia. Los lesionados fueron trasladados a diferentes servicios médicos, incluidos hospitales del IMSS en Lomas Verdes.
El Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli informó que la procesión de este jueves no estaba contemplada dentro del trámite que se encontraba en curso para las festividades programadas a partir del 2 de octubre. Las autoridades señalaron que continuaban recabando información para determinar las circunstancias exactas del accidente.