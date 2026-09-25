Una joven de 23 años fue detenida luego de presuntamente atacar con un cuchillo a un hombre que sería su pareja sentimental, durante una discusión registrada en el Centro de Monterrey, Nuevo León. El hecho ocurrió durante las primeras horas del jueves 24 de septiembre.
De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió en unos cuartos de renta ubicados sobre la calle Juan Álvarez, entre Carlos Salazar y José María Arteaga. La discusión se habría salido de control hasta que la mujer tomó un arma punzocortante y lesionó al hombre.
Hombre resulta herido en la agresión
Elementos de la Policía de Monterrey acudieron al inmueble tras recibir el reporte de una persona lesionada. En el lugar localizaron a un hombre de 51 años, quien presentaba una herida punzocortante penetrante en la región abdominal.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado y posteriormente lo trasladaron consciente y en condiciones estables al Hospital Universitario. La zona permaneció bajo resguardo de las autoridades para realizar las diligencias correspondientes.
Detienen a la presunta responsable
La joven permanecía dentro del inmueble cuando llegaron los policías, por lo que fue detenida y trasladada ante las autoridades correspondientes. Su situación jurídica quedó sujeta a la investigación y a los delitos que puedan determinarse por la agresión.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el motivo que originó la discusión entre ambos.