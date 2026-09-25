Joven es detenida tras atacar con un cuchillo a su pareja en Monterrey

La joven de 23 años fue detenida tras la agresión en Monterrey / RRSS

Una discusión entre una joven y su pareja terminó en una agresión con arma blanca en el Centro de Monterrey; el hombre resultó herido y fue trasladado a un hospital,

Una joven de 23 años fue detenida luego de presuntamente atacar con un cuchillo a un hombre que sería su pareja sentimental, durante una discusión registrada en el Centro de Monterrey, Nuevo León. El hecho ocurrió durante las primeras horas del jueves 24 de septiembre.

El hombre de 51 años resultó herido en el abdomen / Imagen generada con IA

De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió en unos cuartos de renta ubicados sobre la calle Juan Álvarez, entre Carlos Salazar y José María Arteaga. La discusión se habría salido de control hasta que la mujer tomó un arma punzocortante y lesionó al hombre.

Hombre resulta herido en la agresión

Elementos de la Policía de Monterrey acudieron al inmueble tras recibir el reporte de una persona lesionada. En el lugar localizaron a un hombre de 51 años, quien presentaba una herida punzocortante penetrante en la región abdominal.

Policías resguardaron el inmueble donde ocurrió el ataque / @Secretaría de Seguridad de Monterrey

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado y posteriormente lo trasladaron consciente y en condiciones estables al Hospital Universitario. La zona permaneció bajo resguardo de las autoridades para realizar las diligencias correspondientes.

Detienen a la presunta responsable

La joven permanecía dentro del inmueble cuando llegaron los policías, por lo que fue detenida y trasladada ante las autoridades correspondientes. Su situación jurídica quedó sujeta a la investigación y a los delitos que puedan determinarse por la agresión.