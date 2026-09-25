Ambulancia del IMSS choca varios autos y atropella a joven en Azcapotzalco; conductor fue detenido

Videos difundidos en redes sociales muestran parte del incidente ocurrido en calles de la CDMX. / RS

El operador fue puesto a disposición del Ministerio Público luego de que la unidad médica protagonizara varios choques; el IMSS anunció medidas contra el trabajador

Una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protagonizó una serie de choques la tarde de este jueves 24 de septiembre en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, donde además un joven resultó atropellado.

El conductor de la unidad fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el IMSS informó que lo separó de sus funciones de manera inmediata y colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Videos captaron parte del accidente protagonizado por la ambulancia. / RS

¿Qué pasó con la ambulancia del IMSS en Azcapotzalco?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), elementos policiales recibieron mediante el C2 Poniente el reporte de una persona atropellada en el cruce de Orquídea y Tlatilco, en Azcapotzalco.

Videos difundidos en redes sociales muestran parte del recorrido de la ambulancia mientras era seguida por un motociclista y los daños ocasionados durante el incidente. Reportes iniciales señalan que la unidad habría impactado varios vehículos antes de que el conductor fuera detenido.

Primeros reportes señalan que fueron hasta nueve automóviles afectados; sin embargo, los reportes oficiales disponibles hasta el momento no establecen esa cifra como un saldo definitivo.

Joven atropellado sufrió probable fractura

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la persona atropellada y determinaron que presentaba una probable fractura de fémur derecho, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

El IMSS señaló posteriormente que la persona lesionada recibe atención médica y acompañamiento por parte del Instituto.

Conductor fue separado de sus funciones

Tras los hechos, el conductor de la ambulancia fue detenido como probable responsable y presentado ante el Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.

Diversos reportes señalan que el operador presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos. Será la investigación ministerial la que determine las circunstancias y responsabilidades del accidente.

Por su parte, el IMSS confirmó que el trabajador fue separado de sus funciones de manera inmediata y aseguró que colaborará con las investigaciones.