Respondió con dureza y defendió las acciones de su gobierno en Gaza, Cisjordania e Irán / Especial

Decenas de representantes del mundo salieron de la Asamblea General de Naciones Unidas cuando Benjamín Netanyahu tomó la palabra

La intervención de Benjamín Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU volvió a convertirse en uno de los momentos más tensos de la Semana de Alto Nivel en Nueva York. Cuando el primer ministro israelí subió al podio, decenas de representantes comenzaron a abandonar el recinto como señal de protesta, dejando amplias zonas de la sala vacías mientras otros asistentes permanecieron para escuchar y aplaudir su discurso.

Lejos de ignorar la protesta diplomática, Netanyahu reaccionó de inmediato y lanzó uno de los mensajes más duros de su intervención contra quienes decidieron retirarse. “Si hay más cobardes morales que se quieran ir de la sala, que lo hagan ahora”, dijo al inicio de su discurso, mientras miembros de la delegación israelí y simpatizantes respondían con aplausos y consignas.

La intervención de Benjamín Netanyahu ante la ONU volvió a convertirse en uno de los momentos más tensos del día / AP

¿Por qué abandonaron la ONU durante el discurso de Netanyahu?

La salida de los delegados se produjo en medio de un contexto de creciente presión internacional sobre Israel por la guerra en Gaza y por la situación en Cisjordania. Reuters reportó que el abandono del recinto funcionó como una protesta contra la política del gobierno israelí y reflejó el aislamiento diplomático que Netanyahu enfrenta en distintos frentes.

La protesta también coincidió con movilizaciones en las calles de Nueva York contra la presencia del primer ministro israelí, quien llegó a la ciudad exclusivamente para participar en la Asamblea General y tenía previsto abandonar Estados Unidos pocas horas después de su intervención.

Mientras parte de los delegados dejaba la sala, integrantes de la delegación israelí y algunos asistentes permanecieron de pie y corearon mensajes de apoyo. El presidente de la sesión tuvo que pedir orden en repetidas ocasiones ante la mezcla de aplausos, abucheos y salidas del recinto.

Cuando el primer ministro israelí subió al podio, decenas de representantes comenzaron a abandonar el recinto / AP

Netanyahu defiende ataques contra instalaciones nucleares de Irán

Uno de los ejes principales del discurso fue Irán. Netanyahu defendió la destrucción de instalaciones nucleares iraníes y sostuvo que aquella decisión fue necesaria para la seguridad de Israel y de otros países.

"La destrucción de las instalaciones nucleares de Irán fue difícil. Muy difícil de hacer. Pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que he tomado como primer ministro porque si no lo hubiéramos hecho estaríamos todos muertos", señaló.

El primer ministro sostuvo además que, desde su perspectiva, Israel estaba defendiendo incluso a algunos países cuyos representantes acababan de abandonar la sala. De acuerdo con Reuters, Netanyahu utilizó buena parte de su mensaje para presentar las acciones militares israelíes como parte de una lucha regional contra amenazas vinculadas con Irán.

Lejos de ignorar la protesta diplomática, Netanyahu reaccionó de inmediato y lanzó reclamos al mundo / AP

Arremete contra Reino Unido y Francia por críticas a Israel

Netanyahu también dirigió críticas hacia Reino Unido y Francia, luego de los cuestionamientos de ambos países por la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania.

"Acusan a Israel, al pequeño Israel, de colonialismo... vaya colonialismo. ¿Y quiénes nos acusan? Entre ellos hay personas en Reino Unido y en Francia. Por el amor de Dios, ellos inventaron el término", dijo ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La intervención se produjo después de que varios gobiernos europeos intensificaran sus críticas contra la política israelí en los territorios palestinos ocupados. Netanyahu, sin embargo, rechazó la caracterización de Israel como potencia colonial y acusó a algunos gobiernos occidentales de ceder ante presiones políticas internas.

Benjamín Netanyahu afirma que Israel no ha cometido genocidio / AP

Netanyahu minimiza violencia de colonos en Cisjordania

Otro de los momentos más controvertidos llegó cuando el primer ministro se refirió a la violencia ejercida por colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania. Netanyahu describió a quienes participan en esos ataques como "un puñado de jóvenes delincuentes" y rechazó que ese fenómeno represente al conjunto de la sociedad israelí.

"¡Qué distorsión! Es una obsesión. Oigo hablar de esto aquí. Los líderes de los países hablan seriamente de ello, y lo dicen con tanta importancia", afirmó Netanyahu sobre la violencia de los colonos, aunque indicó que "de vez en cuando talan olivos", "se enfurecen" y "prenden fuego", si bien dijo que no tolerará que tomen la justicia "por su mano".

Reuters señaló que el primer ministro intentó reducir el peso político de estos hechos dentro de su discurso, aunque reconoció que existen actos de violencia cometidos por colonos.

Netanyahu también choca con Zohran Mamdani

La presencia de Netanyahu en Nueva York también estuvo marcada por su enfrentamiento con el alcalde Zohran Mamdani, quien en meses anteriores había planteado explorar la posibilidad de ejecutar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí.

Mamdani terminó reconociendo que la ciudad no tenía competencia legal para ejecutar dicha orden, ya que esa facultad corresponde al gobierno federal estadounidense, pero mantuvo sus críticas hacia Netanyahu.

Netanyahu aprovechó su discurso para responderle y lo acusó de ser "antisemita" y de apoyar a personas vinculadas con Hamas.

"Intentaste impedir que viniera", afirmó Netanyahu sobre el llamamiento de Mamdani. "No me puedes silenciar", añadió el dirigente israelí, quien aseguró que "Israel no cometió genocidio" en Gaza, sino que lo evitó, al haber impedido que los "amigos de Hamas, del señor Mamdani" hubieran matado "a todos" los israelíes.

Mamdani respondió posteriormente que Netanyahu había utilizado “mentiras sin fundamento” para defender sus acciones y recordó que el primer ministro sigue siendo objeto de una orden de arresto de la CPI por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

La CPI mantiene orden de arresto contra Netanyahu

La Corte Penal Internacional emitió en 2024 una orden de arresto contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva en Gaza.

Netanyahu y el gobierno israelí han rechazado esas acusaciones y cuestionan la jurisdicción de la Corte sobre el caso. Estados Unidos, además, no es Estado parte del Estatuto de Roma y no reconoce automáticamente la autoridad de la CPI para ejecutar este tipo de órdenes en su territorio.

Por ello, aunque la presencia del primer ministro en Nueva York generó protestas y reclamos políticos, su arresto no era una decisión que pudiera ejecutar directamente el gobierno municipal de la ciudad.

Un discurso marcado por salidas, aplausos y confrontación

La escena dentro de la Asamblea General reflejó las profundas divisiones internacionales alrededor de Israel. Mientras decenas de delegados abandonaban sus lugares, partidarios del gobierno israelí permanecían en los palcos y respondían con aplausos y consignas.

Netanyahu utilizó su intervención para defender las operaciones militares de Israel, responder a las críticas sobre Gaza y Cisjordania, justificar acciones contra Irán y confrontar directamente a líderes y gobiernos que cuestionan su política exterior.

La salida masiva de representantes terminó convirtiéndose en una de las imágenes más fuertes de la jornada en la ONU. Y lejos de moderar su mensaje frente a la protesta, Netanyahu aprovechó el episodio para endurecer su discurso y acusar a sus críticos de actuar por cobardía moral.