Así le respondió el Presidente de Irán a Donald Trump por ataques en su contra ante la ONU

Aseguró que Teherán está dispuesto al diálogo siempre que no se imponga “el lenguaje de la fuerza” / AP

Massoud Pezeshkian acusó a Estados Unidos e Israel de haber atacado a su país y rechazó que Irán haya iniciado el conflicto

El presidente de Irán, Massoud Pezeshkian, utilizó su participación ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para lanzar un mensaje directo al presidente estadounidense Donald Trump, en medio de una guerra que mantiene elevada la tensión en Medio Oriente y que ha afectado también el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. La intervención ocurrió un día después de que Trump defendiera ante la misma Asamblea la ofensiva contra Irán y dejara abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo con Teherán.

Pezeshkian aseguró que su gobierno no aceptará someterse a presiones, sanciones o amenazas de Washington y afirmó que la resistencia iraní aumentará mientras continúe la presión estadounidense.

“(El presidente de Estados Unidos, Donald Trump) debe saber que la resistencia del pueblo iraní solo aumentará frente a las sanciones, el incremento de la presión y el aumento de las intimidaciones. Nunca inclinaremos la cabeza ni nos arrodillaremos”, afirmó.

Las declaraciones de ambos mandatarios se dieron en la reunión de la ONU / AP

Pezeshkian acusa a Estados Unidos e Israel

Durante su discurso, el mandatario iraní insistió en que Teherán no fue quien inició el conflicto y sostuvo que su país únicamente respondió a ataques provenientes de Estados Unidos e Israel.

“Simplemente nos hemos defendido. No somos terroristas”, manifestó Pezeshkian ante la Asamblea General.

“Nuestro pueblo inocente ha sido blanco de ataques cobardes y agresiones impuestas a nuestro país. Y nos defendimos con la máxima fuerza. Estados Unidos e Israel nos atacaron… Sí, nos golpearon, pero no doblamos la rodilla”, dijo, refiriéndose a Estados Unidos.

La postura iraní contrasta con la presentada por Trump durante su discurso del martes, cuando el mandatario estadounidense defendió la decisión de iniciar la guerra contra Irán y aseguró que Washington continúa contemplando opciones para presionar a Teherán mientras explora una eventual salida negociada.

Irán acusó a Estados Unidos de terrorismo por el asesinato del ayatolá Alí Jamenei / AP

Irán acusa a Washington de “terrorismo”

Pezeshkian también acusó a Estados Unidos de “terrorismo” por el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, ocurrido a finales de febrero, y mostró ante la Asamblea una fotografía del líder iraní fallecido.

El presidente presentó ese hecho como parte de los argumentos para sostener que Irán ha sido víctima de ataques externos y reiteró que no considera que su país haya sido responsable de iniciar la actual escalada militar.

La ONU ya había llamado desde febrero a Estados Unidos, Israel e Irán a reducir la tensión y regresar a mecanismos diplomáticos, advirtiendo sobre los riesgos que una escalada militar podía generar para toda la región.

Trump defendió ante la Asamblea General la decisión de iniciar la guerra contra Irán / AP

“No atacamos a poblaciones civiles”

Otro de los puntos centrales del mensaje de Pezeshkian estuvo relacionado con las acusaciones sobre víctimas civiles durante el conflicto: “No atacamos a poblaciones civiles”.

Con esta declaración, el presidente iraní rechazó que las operaciones militares de su país tengan como objetivo a población civil y volvió a presentar la postura de Teherán como una respuesta defensiva ante Estados Unidos e Israel.

La afirmación forma parte de la posición expresada por el gobierno iraní ante Naciones Unidas, mientras los distintos actores del conflicto mantienen versiones contrapuestas sobre responsabilidades, objetivos militares y daños causados durante las operaciones.

La Asamblea General de la ONU se desarrolla este año entre el 22 y el 28 de septiembre / Especial

Pezeshkian dice estar dispuesto al diálogo

A pesar del tono firme de su discurso, el presidente iraní aseguró que Teherán no descarta conversaciones con Washington, aunque puso como condición que estas no ocurran bajo amenazas.

“Debe quedar claro para el señor Trump y para quienes buscan intimidarnos que estamos listos para el diálogo, la diplomacia y las negociaciones sin aceptar el lenguaje de la fuerza”, declaró.

La postura coincide parcialmente con las señales enviadas por ambas partes durante la Asamblea General. La agencia AP reportó que Trump también mostró disposición a un posible encuentro con Pezeshkian y habló de reactivar negociaciones, aunque mantuvo su discurso de presión sobre Teherán.

Trump había hablado de “aniquilar” a Irán

Un día antes, Donald Trump utilizó el mismo foro para presentar una disyuntiva sobre el futuro de la relación con Irán: alcanzar un acuerdo o escalar todavía más la guerra.

“Tengo una gran decisión que tomar”, dijo Trump en su amplio discurso del martes.

“¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruir y crear un país mucho más grande de lo que fue antes, quizá uno de los más grandes de Medio Oriente o incluso del mundo? ¿O aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles nunca la oportunidad de matar y destruir a personas y países otra vez?”.

AP confirmó que Trump defendió ante la Asamblea General la decisión de iniciar la guerra y al mismo tiempo dejó abierta la posibilidad de regresar a negociaciones con Teherán.

Estados Unidos e Irán mantienen contactos

Después del discurso de Trump, el presidente estadounidense aseguró que sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner sostuvieron una reunión con funcionarios iraníes durante aproximadamente tres horas.

“Fue una muy buena reunión”, declaró Trump. Posteriormente añadió que los funcionarios iraníes “no eran del nivel más alto, pero es algo”.

El secretario de Estado Marco Rubio también señaló que Trump estaría dispuesto a reunirse directamente con Pezeshkian durante la estancia de ambos mandatarios en Nueva York, aunque por ahora no se ha anunciado públicamente un encuentro presidencial.

Por su parte, el gobierno iraní restó importancia a esos contactos y sostuvo que las conversaciones realizadas mediante intermediarios no representaron un cambio sustancial.

ONU se convierte nuevamente en escenario del choque entre Irán y EU

La Asamblea General se desarrolla este año entre el 22 y el 28 de septiembre, con la participación de jefes de Estado y de Gobierno de distintos países en Nueva York.

La guerra entre Estados Unidos e Irán se ha convertido en uno de los temas centrales del encuentro. Mientras Trump defendió la ofensiva y habló de mantener abiertas las opciones militares y diplomáticas, Pezeshkian respondió que su país no aceptará amenazas ni presiones como condición para negociar.

“Debe quedar claro para el señor Trump y para quienes buscan intimidarnos que estamos listos para el diálogo, la diplomacia y las negociaciones sin aceptar el lenguaje de la fuerza”, declaró.