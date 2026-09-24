VIDEO: Niño intenta defender a su mamá con un hula-hula durante violento asalto en Zumpango

El menor intentó defender a su mamá con el aro que llevaba mientras uno de los sujetos la atacaba. / RS

El menor presenció cómo dos sujetos atacaron a su madre en plena calle y reaccionó intentando enfrentar a uno de ellos con el juguete que llevaba

Un violento asalto contra una mujer en Zumpango, Estado de México, quedó registrado por una cámara de seguridad y ha causado indignación en redes sociales debido a la reacción de su hijo, un niño que intentó defenderla utilizando un aro hula-hula.

Los hechos ocurrieron la mañana del miércoles 23 de septiembre de 2026, en calles del Barrio de Santiago, cerca de la Escuela Primaria Belisario Domínguez. Las imágenes muestran cómo un sujeto se aproxima a la mujer y comienza a forcejear con ella para quitarle sus pertenencias.

Captan violento asalto contra una mujer en Zumpango

En la grabación difundida en redes sociales se observa a la mujer caminando acompañada de su hijo, quien porta uniforme escolar y lleva consigo un aro.

En cuestión de segundos, un hombre con el rostro cubierto se acerca a la víctima y comienza a forcejear con ella presuntamente para quitarle su teléfono celular y su bolso. Durante la agresión, la mujer cae al suelo y es arrastrada sobre la banqueta mientras intenta resistirse.

La escena ocurre frente al menor, quien inicialmente observa lo que sucede, pero después decide intervenir al ver a su mamá en el piso.

¿Cómo intentó el niño defender a su mamá durante el asalto?

Uno de los momentos que más ha llamado la atención en redes sociales ocurre cuando el pequeño toma el hula-hula que llevaba consigo y se acerca al presunto asaltante para tratar de alejarlo de su madre.

Sin embargo, poco después aparece un segundo hombre que aparentemente se suma al atraco. Ante la presencia de los dos sujetos, el menor deja de enfrentarlos y levanta los brazos mientras mira hacia la calle, aparentemente en busca de ayuda.

Finalmente, los agresores lograron apoderarse de pertenencias de la víctima y huyeron del lugar. Otro reporte sobre el caso señala que se presentó una denuncia por los hechos y que los dos hombres eran buscados, sin que hasta la publicación de esa información se reportaran detenidos.

El niño levantó los brazos en busca de ayuda después de que un segundo sujeto apareció durante el robo. / RS

Video del asalto causa indignación en redes sociales

Después de los hechos, las imágenes captadas por la cámara de seguridad comenzaron a circular entre habitantes de la zona y posteriormente llegaron a redes sociales.