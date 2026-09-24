Frente a las cámaras está el mexicano Emmanuel Lubezki como responsable de la fotografía / Especial

La cantante presentó un adelanto de apenas 13 segundos de su próxima producción, que contará con Dakota Johnson y Colin Farrell

Taylor Swift vuelve a llevar sus videos musicales a terrenos cada vez más cercanos al cine y para su próximo lanzamiento decidió sumar a uno de los mexicanos más reconocidos de Hollywood. Emmanuel “El Chivo” Lubezki, ganador de tres premios Oscar por su trabajo como director de fotografía, está detrás de la imagen de Patient Zero, videoclip que tendrá su estreno mundial el próximo 27 de septiembre durante los MTV Video Music Awards 2026.

La colaboración fue revelada junto con el primer adelanto de la producción, un teaser de solamente 13 segundos presentado este jueves 24 de septiembre en CBS Mornings. El avance confirmó además que Dakota Johnson y Colin Farrell acompañarán a Swift frente a las cámaras, mientras que la propia cantante aparece acreditada como directora del proyecto.

Emmanuel “El Chivo” Lubezki, ganador de tres premios Oscar, hizo la fotografía del nuevo video de Taylor / Especial

“El Chivo” Lubezki llega al universo de Taylor Swift

La participación de Emmanuel Lubezki llamó especialmente la atención porque coloca detrás de uno de los lanzamientos musicales más esperados de Swift a un cinefotógrafo cuya trayectoria está ligada a algunas de las producciones más reconocidas de Hollywood. El mexicano es responsable de la fotografía de películas como Gravity, Birdman y The Revenant, trabajos que le permitieron conseguir tres premios Oscar consecutivos.

Su estilo se ha caracterizado por el aprovechamiento de la luz natural, movimientos prolongados de cámara y una fotografía capaz de introducir al espectador dentro de la escena. Ahora esas características llegan a un proyecto de Taylor Swift que, por lo mostrado en sus primeros segundos, apuesta por una estética oscura, melancólica y cargada de elementos cinematográficos.

El adelanto muestra diferentes imágenes sin revelar todavía la historia completa: aparecen Swift y Dakota Johnson en un cementerio, personajes entrando al agua, una rosa negra y distintas escenas protagonizadas por Colin Farrell. La brevedad del avance mantiene prácticamente en secreto la narrativa que desarrollará el videoclip completo.

El video que tendrá su estreno el 27 de septiembre durante los MTV Video Music Awards 2026 / Especial

¿“Patient Zero” fue grabado en Oaxaca?

Las primeras imágenes también han generado especulaciones sobre una posible conexión adicional con México. Algunas versiones apuntan a que parte de la producción podría haberse realizado en instalaciones de la Fundación Casa Wabi, en la costa de Oaxaca, debido a las características arquitectónicas y paisajísticas que aparecen en el adelanto.

Sin embargo, la locación no ha sido confirmada oficialmente por Taylor Swift, CBS o MTV en la información difundida hasta ahora. El comunicado oficial sí acredita a Emmanuel Lubezki como responsable de la fotografía, además de confirmar a Johnson y Farrell como protagonistas, pero no identifica el lugar donde se realizaron las grabaciones.

Por ello, la posible presencia de Oaxaca dentro del proyecto deberá esperar una confirmación. Lo que ya es oficial es que el talento mexicano estará representado detrás de la cámara por uno de los cinefotógrafos más importantes de su generación.

El mexicano es responsable de la fotografía de películas como Gravity, Birdman y The Revenant / Especial

“Patient Zero” apuesta por una estética cinematográfica

La llegada de Lubezki parece reforzar la intención de Swift de continuar elevando la producción visual de sus canciones. En lugar de limitarse a acompañar musicalmente el tema, las primeras imágenes presentan una historia con personajes, escenarios y símbolos que apuntan hacia una narrativa más cercana a un cortometraje.

A esto se suma la presencia de Dakota Johnson y Colin Farrell, dos actores con amplias trayectorias cinematográficas, quienes compartirán créditos con la cantante. El anuncio oficial señala que Patient Zero está dirigido por la propia Taylor Swift, mientras Lubezki ocupa el puesto de director de fotografía.

El proyecto también llega en un momento importante para la faceta audiovisual de Swift. Durante los MTV VMAs 2026, la cantante recibirá el primer MTV VMA Artist Director Honors, reconocimiento creado para distinguir a artistas cuyo trabajo detrás de la cámara ha contribuido a ampliar las posibilidades del videoclip y la narrativa visual.

Taylor Swift ya había trabajado con talento mexicano

La presencia de “El Chivo” amplía la relación creativa de Taylor Swift con algunos de los nombres mexicanos más reconocidos de la cinematografía internacional. En otros proyectos audiovisuales, la artista ha recurrido al trabajo del también mexicano Rodrigo Prieto, quien ha desarrollado buena parte de su carrera junto a cineastas como Martin Scorsese y Alejandro González Iñárritu.

Ahora es Lubezki quien entra en su universo creativo, llevando la experiencia obtenida detrás de grandes producciones cinematográficas hacia el videoclip de una de las figuras más importantes de la música pop.

Para el mexicano se trata además de una colaboración que lo coloca en un terreno distinto al de sus largometrajes más conocidos, aunque manteniendo aquello que ha definido buena parte de su trayectoria: la construcción de imágenes como un elemento fundamental para contar una historia.

¿Cuándo se estrena el video de “Patient Zero”?

La canción “Patient Zero” estará disponible a partir del viernes 25 de septiembre como parte de The Life of a Showgirl: The Encore, mientras que los seguidores de Taylor Swift tendrán que esperar dos días adicionales para conocer el videoclip completo.

El estreno mundial del video será el domingo 27 de septiembre durante los MTV Video Music Awards 2026, ceremonia que se realizará en Los Ángeles y será transmitida por CBS y MTV en Estados Unidos, además de estar disponible mediante Paramount+.

La expectativa será especialmente alta después de que Swift mostrara únicamente 13 segundos de una producción que reúne a Dakota Johnson, Colin Farrell y Emmanuel Lubezki. Hasta ahora, el adelanto revela muy poco de la trama, pero deja clara la dimensión cinematográfica que la cantante quiere darle a su nuevo sencillo.