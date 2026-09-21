La cantautora causó sensación en las gradas al celebrar la primera anotación del año del ala cerrada de los Chiefs

Durante el arranque de la temporada 2026 de la NFL, Taylor Swift acaparó la atención de las cámaras y de la afición tras reaccionar de forma eufórica al primer touchdown del año registrado por su pareja, el ala cerrada Travis Kelce.

Taylor Swift festejando el TD de Travis Kelce l AP

La jugada estelar se presentó en la recta final del primer episodio, cuando restaban poco menos de cinco minutos en el reloj. El mariscal de campo Patrick Mahomes conectó un pase de 13 yardas hacia la zona de anotación con Kelce, jugada que le permitió a los Kansas City Chiefs tomar la ventaja parcial de 10-7 en la pizarra.

Tras la recepción de anotación, la transmisión oficial enfocó la suite ejecutiva donde la artista estadounidense saltó llena de entusiasmo para festejar el punto. Acto seguido, Swift levantó su mano izquierda para apuntar con firmeza hacia su argolla matrimonial, pronunciando la frase “That’s my husband” (“Ese es mi esposo”) mientras continuaba con las celebraciones.

Taylor Swift festejando en el partido de los Chiefs l AP

Una esposa orgullosa presumiendo su matrimonio en la NFL

El gesto de la intérprete no tardó en volverse tendencia en plataformas digitales y canales oficiales. La propia NFL difundió el video de la celebración en sus cuentas oficiales, destacando la faceta de Swift como una "esposa orgullosa" ante el desempeño del referente ofensivo de la franquicia de Kansas City.

El emotivo festejo generó particular revuelo entre la afición debido a que se trata apenas de la segunda aparición pública de la cantante en un encuentro de los Chiefs desde que la pareja celebró su boda durante el verano.

Taylor Swift y Travis Kelce. / AP