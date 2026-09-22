Este viernes 25 de septiembre Taylor Swift anunció el lanzamiento de “Patience Zero”, un nuevo sencillo que llegará a plataformas digitales, apenas unos meses después de su último estreno musical

Este martes Taylor Swift ha anunciado el lanzamiento de “Patience Zero”, a través de un post de instagram donde aseguraba haber estado “impaciente” para compartir con su público este lanzamiento, después de varios meses de su último proyecto musical para la película Toy Story 5, estrenada el 12 de junio de este mismo año.

La noticia llegó después de una serie de pequeñas pistas que hicieron que los Swifties comenzarán a preguntarse qué estaba preparando la artista. Finalmente, Taylor confirmó el lanzamiento con un mensaje en sus redes sociales y aseguró que llevaba tiempo esperando poder compartir la noticia con sus seguidores.

La descripción de Taylor, (“Y, bebé, así es el mundo del espectáculo para ti”)/Especial

Una sorpresa que comenzó con pequeñas pistas

Antes de revelar el nombre de la canción, Taylor Swift modificó algunos detalles de sus plataformas digitales. Entre ellos, cambió varias letras “o” por el número “0” en por ceros en la frase: “And, baby, that’s sh0w business f0r y0u” (“Y, bebé, así es el mundo del espectáculo para ti”),su biografía de Instagram, un detalle que rápidamente llamó la atención de sus fans y cobró sentido con el título de su nuevo sencillo.

Además, la cantante colocó una cuenta regresiva en su página oficial que terminó este martes, aumentando todavía más la emoción alrededor de lo que estaba por anunciar. La estrategia volvió a demostrar la manera en que Taylor convierte pequeños detalles en pistas que sus seguidores intentan descifrar.

La cantante confirmó que el sencillo llegará a plataformas el próximo 25 de septiembre./Especial

‘Patient Zero’ llegará este viernes

La nueva canción estará disponible a partir del viernes 25 de septiembre. Taylor también puso a disposición de sus seguidores distintas ediciones físicas del sencillo, entre ellas una versión original, una acústica y otra para piano, disponibles para preventa durante un periodo limitado.