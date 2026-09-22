Carlos Slim declaró que es importante que el salón de clases sea para aprender y no para distraerse

El empresario multimillonario Carlos Slim apoyó a la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno por el acuerdo de regularización con el uso de celulares en primarias y secundarias.

Para Carlos Slim es importante aprender en el salón de clases./istock

¿Qué fue lo que dijo calor slim sobre los celulares?

“Yo creo que, desde nuestra época no se permitía en clase estar usando algunos otros objetos, ¿no? Entonces el hecho de que se pongan en clase a comunicarse a otro lado, pues no van a estudiar nada", dijo Slim ante medios de comunicación.

El millonario con mayor patrimonio en México compartió que él y su equipo de trabajo, colaboraron en la prueba PISA, examen internacional creado por la OCDE que mide el nivel de aprendizaje de los alumnos de 15 años, y argumento que posiblemente el uso de celulares tenía algo que ver con los bajos resultados de los estudiantes mexicanos.

Carlos Slim aseguró que los alumnos y maestros deben trabajar.//istock

¿Cuál fue la acción de Carlos Slim?

El magnate propuso hacer un análisis para mejorar dicha prueba y así obtener mejores resultados, además, “hay que ponerse a estudiar y trabajar al respecto. Yo creo que sería relativamente sencillo mejorar sustancialmente estudiando tanto los maestros como los alumnos”.

‘Las aulas son para que pongan atención’, declaró Carlos Slim sobre la prohibición de celulares. Esta respuesta de Slim llegó al ser cuestionado sobre si la prohibición del uso de celulares para alumnos de primaria y secundaria era un tema de regulación o de restricción, y la importancia de que los jóvenes tengan acceso a las tecnologías de la información.

“Yo creo que el aula hay que aprovecharla para aprender, para entender y para prepararse”, enfatizó Carlos Slim.

¿Cuándo comenzará la regulación de celulares en primarias y secundarias?