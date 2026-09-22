Autoridades federales y capitalinas realizaron seis cateos en inmuebles de Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, donde localizaron aproximadamente 13 toneladas de tabaco ilegal, además de droga, pirateria y cartuchos de distintos calibres
El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la presunta venta y distribución de productos ilegales en la Ciudad de México. De acuerdo con las autoridades, el cargamento asegurado equivale a unas 650 mil cajetillas de cigarros, una parte de ellas señalada como apócrifa.
Seis inmuebles estaban bajo investigación
Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX, con información del Centro Nacional de Inteligencia.
Las investigaciones permitieron identificar seis inmuebles presuntamente relacionados con el almacenamiento, comercialización y distribución de tabaco ilegal. Después de realizar vigilancias fijas y móviles para reunir datos de prueba, un juez de control autorizó las órdenes de cateo.
Encontraron droga, pirateria y cartuchos
Durante las diligencias, además de las 13 toneladas de tabaco, los agentes localizaron diversas dosis de droga, mercancía presuntamente pirata y cartuchos de diferentes calibres. Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.
Los seis inmuebles intervenidos fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial. Hasta el momento, la información difundida por las autoridades no reporta personas detenidas por estos cateos y será el Ministerio Público quien determine las responsabilidades correspondientes.