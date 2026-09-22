Las Autoridades federales así como las capitalinas, decomisaron en la Ciudad de México alrededor de 13 toneladas de tabaco ilegal, dosis de narcóticos además de cartuchos en seis cateos de las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc

Autoridades federales y capitalinas realizaron seis cateos en inmuebles de Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, donde localizaron aproximadamente 13 toneladas de tabaco ilegal, además de droga, pirateria y cartuchos de distintos calibres

El cargamento decomisado equivale a unas 650 mil cajetillas de cigarros./@pixabay

El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la presunta venta y distribución de productos ilegales en la Ciudad de México. De acuerdo con las autoridades, el cargamento asegurado equivale a unas 650 mil cajetillas de cigarros, una parte de ellas señalada como apócrifa.

El operativo se realizó en inmuebles de las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc./@pixabay

Seis inmuebles estaban bajo investigación

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Las investigaciones permitieron identificar seis inmuebles presuntamente relacionados con el almacenamiento, comercialización y distribución de tabaco ilegal. Después de realizar vigilancias fijas y móviles para reunir datos de prueba, un juez de control autorizó las órdenes de cateo.

Durante los cateos también fueron localizadas dosis de droga y mercancía apócrifa.@isabelfigueroa

Encontraron droga, pirateria y cartuchos

Durante las diligencias, además de las 13 toneladas de tabaco, los agentes localizaron diversas dosis de droga, mercancía presuntamente pirata y cartuchos de diferentes calibres. Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.