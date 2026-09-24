Un hombre y una mujer de origen maya tseltal fueron víctimas de un linchamiento en una comunidad de Chiapas

Un hombre y una mujer de origen maya tseltal fueron víctimas de un linchamiento en la comunidad de Las Tacitas, municipio de Ocosingo, Chiapas, después de que pobladores los señalaran de supuestamente practicar brujería. Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado martes 22 de septiembre y ya son investigados por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena.

De acuerdo con información recabada por la agencia EFE entre habitantes de la comunidad, las dos personas habrían sido retenidas por un grupo de pobladores y trasladadas hacia el domo principal de Las Tacitas, donde permanecieron durante varias horas antes de ser atacadas. La acusación de supuestas prácticas de brujería habría sido el detonante señalado por habitantes, aunque hasta ahora las autoridades no han informado que exista algún elemento que respalde ese señalamiento.

Un hombre y una mujer de origen maya tseltal fueron víctimas de un linchamiento en Las Tacitas / Especial

¿Qué pasó en Las Tacitas, Ocosingo?

Los testimonios recopilados en la comunidad indican que las víctimas fueron sometidas a agresiones físicas y verbales antes del linchamiento. Posteriormente, sus cuerpos fueron encontrados a las afueras de Las Tacitas, cerca de un camino, hasta donde pudieron ingresar las autoridades para realizar las diligencias correspondientes.

Durante las primeras horas posteriores a los hechos existieron versiones contradictorias sobre el número de víctimas. Algunos reportes locales hablaban únicamente de un hombre, mientras que Protección Civil había señalado preliminarmente que podrían ser dos personas. Información posterior difundida por EFE señaló que autoridades estatales confirmaron a un hombre y una mujer como víctimas del ataque.

Hasta el momento, las identidades de ambas personas no han sido reveladas públicamente por las autoridades, mientras continúan las investigaciones para establecer con precisión cómo comenzaron los hechos, quiénes participaron y quiénes podrían enfrentar responsabilidades penales.

Los primeros informes indican que pobladores golpearon e insultaron a la pareja antes de prenderle fuego / Especial

Videos del linchamiento comenzaron a circular en redes sociales

Después del ataque comenzaron a difundirse en redes sociales videos con imágenes sensibles de lo ocurrido, grabaciones que muestran parte de la agresión mientras varias personas permanecían alrededor del lugar.

El contenido generó indignación debido a la violencia registrada y rápidamente comenzó a compartirse en distintas plataformas. Debido a la naturaleza de las imágenes, se recomienda discreción al momento de reproducirlas o compartirlas.

Las grabaciones forman parte de los elementos públicos que han permitido conocer fragmentos de lo sucedido, aunque será responsabilidad de la Fiscalía determinar si estos materiales pueden incorporarse formalmente a las indagatorias y contribuir a identificar a posibles responsables.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas ya investiga el caso para dar con los responsables / Especial

Fiscalía de Chiapas abre investigación por el linchamiento

La Fiscalía General del Estado de Chiapas, mediante su Fiscalía de Justicia Indígena, abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en Las Tacitas.

La fiscal de Distrito Indígena, Floralma Gómez Santos, confirmó que las autoridades ya establecieron comunicación con los familiares de las víctimas y que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el linchamiento.

Uno de los objetivos principales será identificar a las personas que participaron directamente en la agresión, así como establecer si hubo organizadores o personas que alentaron los hechos.

La ubicación de Las Tacitas, en la región Selva de Chiapas y aproximadamente a 85 kilómetros de la cabecera municipal de Ocosingo, también complicó la obtención inmediata de información durante las primeras horas posteriores al ataque.

Familiares exigen detener a los responsables

Tras conocerse el caso, familiares de las víctimas exigieron una investigación y la detención de quienes resulten responsables, petición a la que también se sumaron autoridades tradicionales de una comunidad zapatista ubicada en la región.

La exigencia se concentra ahora en evitar que el caso quede impune y en que las autoridades puedan establecer responsabilidades individuales entre quienes participaron en la agresión colectiva.

Ocosingo ya registra antecedentes de linchamientos

El caso de Las Tacitas no es el primero de este tipo registrado en la región. En 2020, dos hombres también fueron asesinados mediante un linchamiento en una comunidad de Ocosingo después de haber sido señalados por un supuesto homicidio.