¿Tu celular termina en 3? Debes registrar tu línea antes del 30 de septiembre o podrían suspenderla

La fecha que está por vencer corresponde a las líneas cuyo número telefónico termina en 3. / IA

El calendario para vincular las líneas celulares continúa en México y un nuevo grupo de usuarios está a días de llegar a su fecha límite

Si tu número de celular termina en 3, hay un trámite que debes tener presente antes de que termine septiembre. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) establece que estas líneas tienen como fecha límite el 30 de septiembre de 2026 para completar su vinculación.

El registro forma parte del proceso obligatorio mediante el cual las líneas móviles deben quedar asociadas con la identidad de su titular. El calendario se desarrolla de manera escalonada dependiendo del último dígito del número celular y continuará hasta el 31 de diciembre.

Quienes dejen pasar la fecha que les corresponde se exponen a una suspensión temporal del servicio, aunque podrán recuperar su línea una vez que completen la vinculación.

El registro obligatorio de líneas celulares en México continúa en 2026. / iStock

¿Qué celulares deben registrarse antes del 30 de septiembre?

La fecha que está por vencer corresponde a las líneas cuyo número telefónico termina en 3. La CRT señala que el plazo máximo para este grupo es el miércoles 30 de septiembre.

La finalidad señalada por las autoridades es identificar a los titulares de las líneas y combatir el uso de números anónimos en delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual.

¿Qué pasa si no registras tu línea a tiempo?

Una vez vencido el periodo correspondiente, las compañías pueden comenzar la suspensión de las líneas que continúen sin vincularse.

El proceso de inhabilitación se realiza de manera gradual. En los vencimientos anteriores, la CRT ha establecido un periodo de hasta 72 horas posteriores a la fecha límite para efectuar las suspensiones.

Durante la suspensión quedan restringidos servicios como llamadas, mensajes SMS y datos móviles. Sin embargo, la línea conserva funciones determinadas, entre ellas la posibilidad de comunicarse con servicios de emergencia, atención ciudadana y el propio operador, además de recibir alertas sísmicas.

La suspensión tampoco significa necesariamente perder el número definitivamente. El servicio puede recuperarse al completar la vinculación ante la compañía telefónica.

Los usuarios que no completen el registro dentro de la fecha asignada podrían quedarse sin llamadas, mensajes de texto y acceso a internet móvil./ RS

¿Cómo registrar tu línea telefónica en 2026?

El trámite es gratuito y está a cargo de las compañías telefónicas. Puede realizarse en línea desde el celular mediante la plataforma del operador correspondiente o presencialmente en sus centros de atención.

Para hacerlo en línea, el usuario debe ingresar al sitio habilitado por su compañía y seguir el proceso de identificación. Entre los datos y documentos solicitados se encuentran la CURP y una identificación oficial vigente.

El procedimiento digital también contempla una validación de identidad o prueba de vida, para la cual se utiliza la cámara del dispositivo. Una vez que los datos sean validados, el usuario deberá conservar la confirmación de que su línea quedó registrada.

La CRT cuenta además con un portal donde los usuarios pueden consultar la fecha límite correspondiente a su número y acceder a las plataformas de los operadores.

Calendario para registrar celulares en México

El calendario establecido por la CRT depende del último dígito del número telefónico. Las fechas límite son: Terminación 0: 15 de agosto

Terminación 1: 31 de agosto

Terminación 2: 15 de septiembre

Terminación 3: 30 de septiembre

Terminación 4: 15 de octubre

Terminación 5: 31 de octubre

Terminación 6: 15 de noviembre

Terminación 7: 30 de noviembre

Terminación 8: 15 de diciembre

Terminación 9: 31 de diciembre

De esta manera, quienes tengan un celular terminado en 3 son el siguiente grupo que enfrenta el vencimiento, mientras que en octubre corresponderá a los números terminados en 4 y 5. Los usuarios pueden consultar directamente el calendario y comenzar el procedimiento desde el portal oficial de la CRT.