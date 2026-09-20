El registro obligatorio de líneas celulares en México continúa en 2026. / iStock

Las tarjetas virtuales internacionales permiten mantener datos móviles, pero no sustituyen por completo una línea mexicana y tienen restricciones para llamadas y SMS

La entrada en vigor del registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México ha llevado a algunos usuarios a buscar alternativas para mantener su conexión a internet sin vincular su número con su identidad. Entre las opciones que han llamado la atención están las eSIM extranjeras, aunque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aclaró que no sirven para evitar la vinculación de una línea mexicana.

La autoridad también advirtió que estos servicios pueden tener limitaciones para llamadas y mensajes SMS, además de restricciones por el uso prolongado del roaming. En algunos casos, el costo de los datos puede ser hasta 10 veces superior al de las tarifas del mercado mexicano.

La vinculación relaciona el número celular con el nombre y CURP del titular de la línea./ IA

¿Una eSIM extranjera evita el bloqueo de una línea en México?

No. Una eSIM extranjera puede proporcionar datos móviles mediante un proveedor internacional, pero no sustituye necesariamente a una línea mexicana ni evita que esta sea suspendida si no se realiza la vinculación correspondiente.

La CRT explicó que muchas de estas eSIM están enfocadas únicamente en datos, por lo que no permiten recibir llamadas o códigos de autenticación mediante SMS. Esto puede representar una limitación para algunas operaciones bancarias y procesos de validación digital.

Además, las condiciones de roaming internacional pueden establecer restricciones al uso permanente o prolongado del servicio fuera del país donde fue contratado.

Por ello, la autoridad señaló que una eSIM extranjera no necesariamente constituye una alternativa permanente a una línea móvil nacional.

eSIM extranjeras no evitan registro de celulares con CURP. / iStock

¿Cuánto cuesta utilizar una eSIM extranjera?

Otro de los puntos señalados por la CRT es el precio de los datos móviles. De acuerdo con la autoridad, el costo por gigabyte de algunas de estas plataformas puede ser hasta 10 veces superior a las tarifas del mercado mexicano. Por ello, aunque una eSIM internacional puede ofrecer conectividad, su utilización como sustituto permanente de una línea nacional puede representar un gasto considerablemente mayor.

La CRT también pidió a los usuarios revisar cuidadosamente los costos y las condiciones de servicio antes de contratar este tipo de productos, particularmente aquellas ofertas que prometan evitar la vinculación de las líneas.

¿Cuándo se suspenden las líneas que no estén vinculadas?

El proceso de vinculación se realiza de manera escalonada de acuerdo con el último dígito del número telefónico.

Después del vencimiento de cada fecha, las compañías telefónicas pueden suspender las líneas que no hayan sido vinculadas dentro de las 72 horas siguientes. La CRT informó que las líneas suspendidas pueden recuperar el servicio una vez que el usuario complete el procedimiento.

Para septiembre, el calendario establece que las líneas con terminación 3 tienen como fecha límite el 30 de septiembre de 2026. Posteriormente, el proceso continuará con los números terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9, hasta concluir el 31 de diciembre.

La vinculación puede realizarse en línea mediante la plataforma de la compañía telefónica o de manera presencial en sus centros de atención. Para el trámite se requiere una identificación oficial vigente y la CURP.