Los usuarios deben vincular su línea con datos como la CURP y el INE./@pixabay

Millones de números celulares quedaron suspendidos luego de que sus usuarios no completaran el registro obligatorio para vincularlos con sus datos personales

Cerca de 7 millones de líneas celulares quedarán en desuso como parte del proceso de registro impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). La medida busca que los números telefónicos estén vinculados con la identidad de sus titulares y reducir el anonimato en el uso de líneas móviles.

Cerca de 7 millones de líneas celulares serán suspendidas por falta de registro./@pixabay

La cifra incluye alrededor de 5 millones de líneas con terminación 0 y 1 que ya fueron suspendidas, además de aproximadamente 2 millones de números que terminan en 2, cuyos usuarios no realizaron el trámite antes de que venciera el plazo del 15 de septiembre.

La CRT implementó un proceso para vincular los números con los datos de sus titulares./@pixabay

¿Por qué suspendieron las líneas celulares?

La CRT estableció un calendario para que los usuarios vincularan sus líneas telefónicas con datos como la CURP y la identificación oficial. El objetivo, de acuerdo con la autoridad, es disminuir el anonimato de los números utilizados para cometer delitos como fraude y extorsión.

Para las líneas que terminan en 2, alrededor de 11 millones de números tenían como fecha límite el 15 de septiembre. Las compañías telefónicas cuentan con 72 horas para completar la suspensión de aquellas que no fueron registradas, por lo que este proceso deberá concluir el 18 de septiembre.

Las líneas con terminaciones 0, 1 y 2 forman parte de las primeras etapas de suspensión./@pixabay

¿Se pierde el número celular al ser suspendido?

No necesariamente. La suspensión no significa que el usuario pierda inmediatamente su número. En casos anteriores, la CRT informó que las líneas suspendidas pueden recuperar el servicio después de realizar la vinculación correspondiente.

La autoridad también contempla que algunas líneas dejen definitivamente de utilizarse, especialmente aquellas que nunca fueron activadas o que correspondían a chips de un solo uso. La CRT estima que, de un universo de 144 millones 585 mil líneas, alrededor de 120 millones podrían quedar vinculadas y cerca de 25 millones dejarían de utilizarse.