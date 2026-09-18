Nataly Osma Pinilla, de 29 años, fue localizada sin vida dentro de un departamento de la alcaldía Cuauhtémoc. / @c4jimenez

Nataly Osma Pinilla, de 29 años, fue localizada sin vida en un departamento de la alcaldía Cuauhtémoc. La Fiscalía de CDMX investiga las circunstancias del fallecimiento

Una mujer de nacionalidad colombiana, identificada como Nataly Osma Pinilla, de 29 años, fue localizada sin vida dentro de un departamento de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abierta una investigación para determinar qué ocurrió y establecer la causa de muerte.

Nataly Osma Pinilla, de 29 años, fue localizada sin vida dentro de un departamento de la alcaldía Cuauhtémoc. / @c4jimenez

¿Qué se sabe de la muerte de la colombiana en la Cuauhtémoc?

De acuerdo con las primeras indagatorias reportadas sobre el caso, Nataly se hospedaba junto con una amiga en un inmueble de la colonia Tabacalera, al que habían llegado mediante una plataforma de alojamiento temporal.

La noche del 15 de septiembre, ambas mujeres salieron a cenar a un restaurante de comida japonesa ubicado en Reforma 222. Posteriormente regresaron al departamento y presentaron malestares y vómito.

Durante la mañana del 16 de septiembre, la amiga de Nataly se percató de que no respondía y solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Cuando los paramédicos llegaron al inmueble, encontraron a la mujer sin signos vitales. Los primeros reportes indican que no se observaron signos de violencia en el lugar.

Fiscalía de CDMX investiga posible intoxicación

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Una de las líneas que se investiga es la posibilidad de una intoxicación, debido a que las dos mujeres presentaron malestares después de haber salido a cenar.

Según fuentes consultadas por CONTRA, la joven habría ordenado dumplings de cerdo, yakimeshi y agua de sabor. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente que los alimentos hayan provocado la muerte de Nataly.